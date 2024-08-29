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Galatasaray'dan Jaouen Hadjam hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Young Boys'a elenmenin şokunu yaşarken, İsviçre temsilcisinde etkili performans gösteren Jaouen Hadjam'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 11:45 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 11:45
Galatasaray’dan Jaouen Hadjam hamlesi!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, sol bek için yeni bir aday ortaya çıktı...

Young Boys'un genç sol beki Jaouen Hadjam, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Galatasaray maçlarında sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Fiziği ve süratiyle dikkat çeken Jaouen Hadjam için sürpriz bir transfer haberi geçildi. Milliyet'te yer alan habere göre 21 yaşındaki Cezayirli sol bek, Galatasaray'ın gündemine girdi.

Sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın Jaouen Hadjam'ı listesine eklediği belirtildi.

Hadjam Galatasaray karşısında etkili performans sergiledi.Hadjam Galatasaray karşısında etkili performans sergiledi.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Young Boys, Jaouen Hadjam'ı 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Nantes'tan 1.3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

21 yaşındaki sol bekin takımıyla 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. . 21 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

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