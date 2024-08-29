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Galatasaray'da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk'a isyan etti

Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalamadan veda eden Galatasaray'da sular uzun süre durulmayacak gibi duruyor. Yönetim tüm planını Devler Ligi'nden gelecek 30 milyon euro gelire göre yaparken, bu para kasaya girmedi. Galatasaray'da yıldız futbolcular yönetimle karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 09:40 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 09:40
Galatasaray’da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk’a isyan etti

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin şoku yaşanıyor. Play-off turunda Young Boys ile eşleşen Aslan, gruplara kalamadan turnuvaya veda etti.

Galatasaray’da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk’a isyan etti

İsviçre'de oynanan ilk karşılaşmada 3-2 mağlup olan Galatasaray, rövanş maçında rakibini Rams Park'ta ağırladı. İyi bir oyun sergileyemeyen temsilcimiz, son dakikalarda yediği gole de engel olamadı ve iki karşılaşmadan da mağlup ayrılmış oldu.

Galatasaray’da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk’a isyan etti

Mücadelenin ardından taraftarlar özellikle sosyal medyada yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet ederken, bazı futbolcular da eleştirilerden nasibini aldı. Golün ardından rakibine tekme atarak kırmızı kart gören Muslera, eleştirilen isimlerin başını çekti.

Galatasaray’da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk’a isyan etti

PRİM KRİZİ

Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalamadan veda eden Galatasaray'da sular uzun süre durulmayacak gibi duruyor. Yönetim tüm planını Devler Ligi'nden gelecek 30 milyon euro gelire göre yaparken, bu para kasaya girmedi.

Galatasaray’da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk’a isyan etti

Sezon başından bu yana performansıyla eleştirilen Galatasaraylı yıldızların da prim krizi yaşadığı öğrenildi.

Galatasaray’da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk’a isyan etti

Milliyet'in haberine göre geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılılarda futbolcular, 3 ay geçmesine rağmen halen şampiyonluk primlerini alamadılar.

Galatasaray’da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk’a isyan etti

DERTLERİNİ BURUK'A ANLATTILAR

Futbolcuların konuyu teknik direktör Okan Buruk ile görüştükleri ancak tecrübeli teknik adamın da gergin ortamı dağıtamadığı ve oyuncuların bu durumdan da son derece rahatsız oldukları belirtildi.

Galatasaray’da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk’a isyan etti

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Galatasaray’da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk’a isyan etti
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