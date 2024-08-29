Galatasaray’da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk’a isyan etti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin şoku yaşanıyor. Play-off turunda Young Boys ile eşleşen Aslan, gruplara kalamadan turnuvaya veda etti.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin şoku yaşanıyor. Play-off turunda Young Boys ile eşleşen Aslan, gruplara kalamadan turnuvaya veda etti.
İsviçre'de oynanan ilk karşılaşmada 3-2 mağlup olan Galatasaray, rövanş maçında rakibini Rams Park'ta ağırladı. İyi bir oyun sergileyemeyen temsilcimiz, son dakikalarda yediği gole de engel olamadı ve iki karşılaşmadan da mağlup ayrılmış oldu.
Mücadelenin ardından taraftarlar özellikle sosyal medyada yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet ederken, bazı futbolcular da eleştirilerden nasibini aldı. Golün ardından rakibine tekme atarak kırmızı kart gören Muslera, eleştirilen isimlerin başını çekti.
PRİM KRİZİ
Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalamadan veda eden Galatasaray'da sular uzun süre durulmayacak gibi duruyor. Yönetim tüm planını Devler Ligi'nden gelecek 30 milyon euro gelire göre yaparken, bu para kasaya girmedi.
Sezon başından bu yana performansıyla eleştirilen Galatasaraylı yıldızların da prim krizi yaşadığı öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılılarda futbolcular, 3 ay geçmesine rağmen halen şampiyonluk primlerini alamadılar.
DERTLERİNİ BURUK'A ANLATTILAR
Futbolcuların konuyu teknik direktör Okan Buruk ile görüştükleri ancak tecrübeli teknik adamın da gergin ortamı dağıtamadığı ve oyuncuların bu durumdan da son derece rahatsız oldukları belirtildi.