Galatasaray’da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk’a isyan etti

PRİM KRİZİ Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalamadan veda eden Galatasaray'da sular uzun süre durulmayacak gibi duruyor. Yönetim tüm planını Devler Ligi'nden gelecek 30 milyon euro gelire göre yaparken, bu para kasaya girmedi.

Sezon başından bu yana performansıyla eleştirilen Galatasaraylı yıldızların da prim krizi yaşadığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılılarda futbolcular, 3 ay geçmesine rağmen halen şampiyonluk primlerini alamadılar.

DERTLERİNİ BURUK'A ANLATTILAR Futbolcuların konuyu teknik direktör Okan Buruk ile görüştükleri ancak tecrübeli teknik adamın da gergin ortamı dağıtamadığı ve oyuncuların bu durumdan da son derece rahatsız oldukları belirtildi.