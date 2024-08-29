Galatasaray 75 milyon Euro’luk maaş bütçesine rağmen Şampiyonlar Ligi bileti alamadı!

Young Boys 'a sahasında 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi 'ne kalamayan Galatasaray hem sahada hem de kasada büyük bir hüsran yaşıyor. 30 milyon Euro'ya yakın geliri adeta elinin tersiyle iten Sarı- Kırmızılılar oldukça yüksek maliyetli bir kadroya sahip olmasına rağmen çok kritik bir eşiği aşamadı.

Galatasaray yüksek maliyetli bir kadroya sahip olmasına rağmen çok kritik bir eşiği aşamadı

Vergilerle beraber tüm takıma 75 milyon Euro (Yaklaşık 2.8 milyar lira) maaş ödeyen Galatasaray bu alanda Avrupa'nın çok önemli kulüplerini solladı. Lazio, Leverkusen, Atalanta, Sevilla, Sociedad, PSV, Porto ve Benfica gibi kulüpler bile bu alanda Sarı-Kırmızılılar'ın gerisinde kaldı.

Ancak Okan Buruk'un ekibi planlamada çok büyük hatalar yapınca, saadetin sadece parayla gelmeyeceğini çok ağır bir yenilgiyle anladı.