Galatasaray’da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi camiayı şoke etmiş durumda.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi camiayı şoke etmiş durumda.
Play-off turunda nispeten kolay bir kura çeken temsilcimiz, iki maçta da Young Boys'a yenilirken gruplara kalamadan Devler Ligi'ne veda etti.
TRANSFER ÇALIŞMALARINI DA ETKİLEDİ
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi transfer çalışmalarını da doğrudan etkiledi. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne düşerek yaklaşık 30 milyon euroluk gelirden oldu.
Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre sol bek, stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmayı planlıyordu.
Ancak dev gelirden olunmasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi faktörünün de kaybedilmesi Galatasaray'ın transfer planlamasını tamamen değiştirdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTEĞİ
Stoper hattına takviye yapma hazırlığında olan Galatasaray'da liste başı Mario Hermoso'ydu. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu ile görüşmeler başlamıştı.
Ancak yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olma isteği, Young Boys maçının ardından Galatasaray'ın transferde geride kalmasına neden oldu.