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Galatasaray'da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi transfer çalışmalarını da doğrudan etkiledi. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne düşerek yaklaşık 30 milyon euroluk gelirden olurken görüşülen yıldız futbolcu da teklifi reddetti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 10:45 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 10:45
Galatasaray’da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi camiayı şoke etmiş durumda.

Galatasaray’da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti

Play-off turunda nispeten kolay bir kura çeken temsilcimiz, iki maçta da Young Boys'a yenilirken gruplara kalamadan Devler Ligi'ne veda etti.

Galatasaray’da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti

TRANSFER ÇALIŞMALARINI DA ETKİLEDİ

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi transfer çalışmalarını da doğrudan etkiledi. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne düşerek yaklaşık 30 milyon euroluk gelirden oldu.

Galatasaray’da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti

Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre sol bek, stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmayı planlıyordu.

Galatasaray’da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti

Ancak dev gelirden olunmasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi faktörünün de kaybedilmesi Galatasaray'ın transfer planlamasını tamamen değiştirdi.

Galatasaray’da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti

ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTEĞİ

Stoper hattına takviye yapma hazırlığında olan Galatasaray'da liste başı Mario Hermoso'ydu. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu ile görüşmeler başlamıştı.

Galatasaray’da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti

Ancak yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olma isteği, Young Boys maçının ardından Galatasaray'ın transferde geride kalmasına neden oldu.

Galatasaray’da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti

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Galatasaray’da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti
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