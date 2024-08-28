Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek



Young Boys'un bu sezon ligde oynadığı maçlarda galibiyet alamadan son sırada bulunması, sadece kupa mücadelesinde amatör takımı yenmesi ve şu ana kadar transferde 1.65 milyon euro harcaması Cİmbom'un yaşadığı durumu da ortaya koydu. Ayrıca yediği gollerle dikkat çeken sarı siyahlılara karşı bilindik atmosferi ile dikkat çeken Rams Park'ta kale çizgisini geçemeyen Okan Buruk'un öğrencileri kupadan elenmek zorunda kaldı.

Okan Buruk SORUMLULUK BENİM Teknik Direktör Okan Buruk maç sonunda yaptığı açıklamada; "Hayal ettiğimizle maçın içinde gerçekleşen örtüşmüyor. Kağıt üstünde oyuncu bazında inanılmaz bir kalite farkı var. Daha iyi bir performans ortaya koyabilirdik. Geçen seneki Molde maçına benzeteceğim. Zaman zaman üzerimizde 5'er kilo ağırlık varmış gibi hareket ettik. Top bizdeydi ama ne pas hızımız, ne dikine oyunumuz iyiydi. Çok fazla pas hatası yaptık ve hep geçiş şansı verdik rakibe. İkinci yarı oyunu biraz daha dengeledik. Son bölüme doğru rakip kalede oynadığımız bir maçtı. Aslında maçı çevirecek pozisyonu da bulduk. Burada birinci sorumluluk benim. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Muhteşem bir taraftar vardı. Tek üzüleceğimiz şey onların istedikleri galibiyeti getiremedik." dedi.

İbrahim Hatipoğlu TRANSFER YAPILACAK Galatasaray Başkavekili İbrahim Hatipoğlu, Young Boys'a kaybedilen maç sonrası transfer haberleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Transfer bütçesi, buradan gelecek gelirle alakalı bir bütçe değil. Planladığımız gibi eksiklerimizi gidereceğiz. Şu anda tespit edilen iki bölgeye daha transfer yapmak için çalışmalar devam ediyor."

Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması bekleniyor YOLCULAR BELİRLENDİ Sarı kırmızılılarda Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne veda etmenin moral bozukluğu yaşanırken diğer yandan takımdan gönderilecek oyuncular da belirlendi. Aslan'da önemli isimlerle yollar ayrılacak.