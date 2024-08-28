Milyonlarca taraftarına yeniden Şampiyonlar Ligi grupları sevinci yaşatmak isteyen Galatasaray, 3-2 yenildiği Young Boys'u RAMS Park'ta ağırladı. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Aslan, 88. dakikada yediği golle rakibine mağlup olarak turnuvadan elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Galatasaray Young Boys'a elenerek büyük üzüntü yaşadı
Galatasaray Young Boys'a elenmesi sonrasında hem 1 numaralı organizasyonda yer alma şansını kaybetti hem de kazanacağı gelirden de oldu. Sarı kırmızılılar katılım payı ve yayın geliri olarak 27.6 milyon euronun yanı sıra gruplarda alacağı sonuçlara göre değişen ücretleri de kaçırdı.
Galatasaray Young Boys'u iki maçta da yenemedi
Cimbom, bu sezon Avrupa Ligi'nin de Şampiyonlar Ligi gibi 36 takımla oynanacağı yeni formatta Fenerbahçe ve turu geçerse Beşiktaş ile birlikte ülkemizi temsil ederek başarılı olmaya çalışacak. Yönetim ve Teknik Direktör Okan Buruk ise final oynayıp kupa alabileceklerini düşünüyor.