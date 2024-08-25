Çaykur Rizespor-Fenerbahçe MAÇ SONUCU 0-5 🔴🔴 ( ÖZET ) İşte maçtan dakikalar...

42. dakikada ceza sahası girişinde İsmail Yüksek'in uzaklaştıramadığı topu kazanan Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic başarılı oldu, dönen topla tekrar buluşan Varesanovic'in ikinci şutunda top az farkla auta gitti.
53. dakikada Dzeko farkı ikiye çıkaran golü çaprazdan yerden yaptığı vuruşla yaptı: 2-0.
60. dakikada Fred kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.
64. dakikada Fred kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu tamamlayarak hat-trick yaptı: 4-0.
66. dakikada Alikulov, Tadic'in ortasında topu kendi ağlarına gönderdi: 5-0.
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45. RANDEVU
Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.
RİZE'DEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı. Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.
TEKRAR EDİLEN MAÇ
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi. Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası nedeniye karşılaşmanın tekrarına karar verdi. Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını, 4-1 kazandı.