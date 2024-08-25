Çaykur Rizespor-Fenerbahçe MAÇ SONUCU 0-5 🔴🔴 ( ÖZET ) İşte maçtan dakikalar...

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı. Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu mücadele de sarı-lacivertli takımın 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

SON 11 MAÇTA BERABERLİK ÇIKMADI

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, pazar günü saat 21.45'te başlayacak.