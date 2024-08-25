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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe MAÇ SONUCU 0-5 🔴🔴 ( ÖZET ) İşte maçtan dakikalar...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. Golleri 15. dakikada Fred, 53. dakikada Edin Dzeko, 60 ve 64. dakikalarda tekrar Fred, 66. dakikada ise Çaykur Rizespor'un Khusniddin Aliqulov ile kendi kalesine attığı gol belirledi. Bu galibiyetle Fenerbahçe, 7 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4 puanla 6. sırada kaldı.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 22:17 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 23:59
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe MAÇ SONUCU 0-5 🔴🔴 ÖZET İşte maçtan dakikalar...

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Mücadele 5-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Galibiyet golleri; 15.,60., 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Dzeko ve 66. dakikada Alikulov (kk)'den geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 7 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in sağ kenardan orta alana verdiği pasta topla buluşan Fred'in, ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Akintola'nın ceza sahasına girerken verdiği pasta topu kontrol eden Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic topa sahip oldu.

30. dakikada Szymanski'nin sol çaprazdan yaptığı ortada topu uzaklaştırmaya çalışan Alikulov'un kafa vuruşunda top kısa düşünce penaltı noktasında meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.

37. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında Dzeko'yu buldu. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı. Dönen topta İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

42. dakikada ceza sahası girişinde İsmail Yüksek'in uzaklaştıramadığı topu kazanan Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic başarılı oldu, dönen topla tekrar buluşan Varesanovic'in ikinci şutunda top az farkla auta gitti.

53. dakikada Dzeko farkı ikiye çıkaran golü çaprazdan yerden yaptığı vuruşla yaptı: 2-0.

60. dakikada Fred kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

64. dakikada Fred kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu tamamlayarak hat-trick yaptı: 4-0.

66. dakikada Alikulov, Tadic'in ortasında topu kendi ağlarına gönderdi: 5-0.

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45. RANDEVU

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı. Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.

TEKRAR EDİLEN MAÇ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi. Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası nedeniye karşılaşmanın tekrarına karar verdi. Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını, 4-1 kazandı.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı. Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu mücadele de sarı-lacivertli takımın 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

SON 11 MAÇTA BERABERLİK ÇIKMADI

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

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