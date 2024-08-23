Ferdi Kadıoğlu’nun transferi bitiyor! Yıldız oyuncu İngiltere’de

NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Türk futbol tarihinin rekor bonservislerinden biri ile Fenerbahçe'den ayrıldı. Milli futbolcu, Brighton ile sözleşme imzalamak için İngiltere'nin yolunu tuttu. İşte detaylar...
NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Türk futbol tarihinin rekor bonservislerinden biri ile Fenerbahçe'den ayrıldı. Milli futbolcu, Brighton ile sözleşme imzalamak için İngiltere'nin yolunu tuttu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'deki performansıyla dünya devlerini peşinden koşturan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Birçok takımın listesinde bulunan 24 yaşındaki futbolcu artık İngiltere'de forma giyecek. Yıldız oyuncu İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Londra'ya gitti. Kendisini taşıyan TCISK kodlu uçak Türkiye saati ile 00.30'da başkente indi. Hafta sonu da sağlık kontrollerinden geçirilecek Ferdi 5 yıllık kontrat imzalayacak.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Bir süredir görüşmeler yapılan Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi de belli oldu. Sarı lacivertli ekip imzaların atılmasının ardından Türk futbol tarihine geçecek bir bonservisin sahibi olarak kasasına 35.2 milyon euro koyması bekleniyor.
FERDİ FENERBAHÇE'DE NELER YAPTI?
Fenerbahçe'de 204 resmi maça çıkan milli futbolcu 18 gol, 22 asistle skor katkısı da vermeyi başardı. 1 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
FERDİ KADIOĞLU İNGİLTERE'YE GİTMEDEN ÖNCE GÖRÜNTÜLENDİ
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sarı lacivertliler transferle ilgili olarak "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." açıklamasında bulundu.