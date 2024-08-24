PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Talibi çıktı ayrılık çok yakın

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak, Türkiye Kupası'nı kaldırmak ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler kadrosunu oturtmak adına hamlelerini sürdürüyor. Kadrodan ayrılması beklenen isimlerden birine talip çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 23:31 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 23:51
Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Talibi çıktı ayrılık çok yakın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milyonlarca taraftarına bu sezon sonunda şampiyonluk hediye etmek ve Avrupa'da da üst turlara yükselmek isteyen Fenerbahçe, transfere de yoğun çaba harcıyor. Bugüne kadar yaptığı takviyelerin ardından artık son dokunuşları yapmayı hedefleyen teknik heyet ve yönetim özellikle yabancı konusunda adım atmayı düşünüyor. Ancak kontenjan konusunda sıkıntı vardı. Düğüm çözülmek üzere. İşte detaylar...

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

Fenerbahçe bu sezon yıldız isimleri kadrosuna katmayı başardı. Sarı lacivertliler Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Ayrıca Cenk Tosun, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın da kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe Lugano'yu elemiştiFenerbahçe Lugano'yu elemişti

Sezona Şampiyonlar Ligi'nde merhaba diyen Kanarya, Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik sonuçlarla eledi. Ardından Lille ile eşleşti. Kanarya 2-1 yenildiği Fransız temsilcisi ile evinde 1-1 berabere kalarak 1 numaralı organizasyondan elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Fenerbahçe Adana Demirspor'u 1-0 yendiFenerbahçe Adana Demirspor'u 1-0 yendi

Ligde ise ilk maçını Adana Demirspor'u 1-0 yenen Jose Mourinho'nun öğrencileri, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Kanarya 3 puan mücadelesi verecek.

FredFred

2 BÖLGE ÖNCELİKLİ

Yaptığı kaliteli transferlere yenilerini eklemek isteyen Fenerbahçe'de gündemin ilk sıralarında orta saha ve sol bek bulunuyor. Ferdi'nin ayrılması sonrasında bir takviye yapılacak. Diğer yandan Fred'in yanında orta aland oyunu iki yönlü oynayabilecek ve dinamizm katabilecek bir isim aranıyor.

Rade Krunic ve Edin DzekoRade Krunic ve Edin Dzeko

Ancak transfer için büyük engel var. Yabancı kontenjanı. Bu nedenle de gönderilmesi gereken oyuncular mevcut. Fakat şu ana kadar bekelenen ayrılık yaşanmadı. Resmi teklif olmaması, kulübün elini kolunu bağladı. En ufak bir öneride kolaylık sağlanacak fakat bir türlü istenen noktaya gelinemedi.

Rade KrunicRade Krunic

RADE KRUNIC'E TALİP ÇIKTI

Ayrılması beklenen isimlerin başında Rade Krunic geliyordu. Geçen sezon kiralanan ve satın alma opsiyonu da aktifleştirilerek bonservisi alındı. Boşnak futbolcu alındığı dönemden bu yana gösterdiği kötü performansı devam ettirince gözden düştü.

Rade KrunicRade Krunic

Jose Mourinho da deneyimli teknik adam da yönetimden 30 yaşındaki orta sahanın gönderilmesini isteyerek yerine takviye yapılmasını istedi. Diğer yandan Krunic'e talip var.

Rade KrunicRade Krunic

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Rade Krunic'in yeni adresi Serie A olabilir. Çizme ekiplerinden Empoli, yıldız futbolcuyu kiralamak istiyor. İlerleyen günlerde resmi teklifin ulaştırılması bekleniyor.

Rade KrunicRade Krunic

Krunic bu sezon çıktığı 4 maçta 223 dakika süre aldı ancak skor katkısında bulunamadı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifak’ından Ahlat çıkarması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | 21 yıl sonra ilk: Kabine toplanacak
İstanbul’un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP’li İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi
9 gün erişim engeli getirilmişti! Instagram tekrar kapatılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklamalar: Eğer bu adımları atmazlarsa...
Başkan Erdoğan’dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı’nın açılışında önemli açıklamalar
Türkiye’nin yeni muhafızı: Pirireis | Sınıfının ilki haftalarca suyun altında gizlilik! İşte tüm özellikleri...
CHP’de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel’den manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilim
Almanya’nın Solingen kentinde kanlı festival! Bıçakla dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var! Polisten şehri terk edin çağrısı | Bir şüpheli yakalandı
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule’den yeni paylaşım! Hırsızlık yaptığı iddia edilmişti! O pozla yanıt verdi
Galatasaray çıkmazda! Transferde başa bela oldular
CHP’li İBB’nin kaçak villa yalanı ortaya çıktı: Denetimden sonra suç duyurusunda bulundular | Takvim.com.tr belgesiyle açıklıyor
TBMM’de Yapay Zeka Komisyonu kuruluyor: Yasal düzenleme yapılacak
CANLI TAKİP | Orta Doğu’da gergin bekleyiş! İran’dan İsrail’e net mesaj: İntikam hakkımız! Ateşkes görüşmelerinde son durum ne?
Jose Mourinho sol bekini eski takımında buldu! Fenerbahçe transferde bombayı patlatacak
Galatasaray rotasını İtalya’ya çevirdi! Young Boys mağlubiyeti sonrası transfer hamlesi
Son dakika: Savcılık Timur Cihantimur için kararını verdi: Türkiye’ye iade edilmeli
SON DAKİKA