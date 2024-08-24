Fenerbahçe Adana Demirspor'u 1-0 yendi Ligde ise ilk maçını Adana Demirspor'u 1-0 yenen Jose Mourinho'nun öğrencileri, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Kanarya 3 puan mücadelesi verecek.

Fred



2 BÖLGE ÖNCELİKLİ Yaptığı kaliteli transferlere yenilerini eklemek isteyen Fenerbahçe'de gündemin ilk sıralarında orta saha ve sol bek bulunuyor. Ferdi'nin ayrılması sonrasında bir takviye yapılacak. Diğer yandan Fred'in yanında orta aland oyunu iki yönlü oynayabilecek ve dinamizm katabilecek bir isim aranıyor.

Rade Krunic ve Edin Dzeko Ancak transfer için büyük engel var. Yabancı kontenjanı. Bu nedenle de gönderilmesi gereken oyuncular mevcut. Fakat şu ana kadar bekelenen ayrılık yaşanmadı. Resmi teklif olmaması, kulübün elini kolunu bağladı. En ufak bir öneride kolaylık sağlanacak fakat bir türlü istenen noktaya gelinemedi.

Rade Krunic RADE KRUNIC'E TALİP ÇIKTI Ayrılması beklenen isimlerin başında Rade Krunic geliyordu. Geçen sezon kiralanan ve satın alma opsiyonu da aktifleştirilerek bonservisi alındı. Boşnak futbolcu alındığı dönemden bu yana gösterdiği kötü performansı devam ettirince gözden düştü.