Barcelona , La Liga'nın 2. haftasında evinde Athletic Bilbao 'yu 2-1 yendi. Katalan temsilcisi iki yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrılırken konuk takım ise mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Robert Lewandowski

Karşılaşmanın 24. dakikasında İspanya ile Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan Lamine Yamal, uzaktan çok şık bir golle takımını öne gçeirdi. 42'de ise Sacet penaltıdan skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi. 75'te ise Lewandowski sahneye çıkarak Barca'ya galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Barcelona 6 puana yükselirken Bilbao 3'te kaldı.

Barça haftaya Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak. Athletic Bilbao ise Valencia'yı ağırlayacak.