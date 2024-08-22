Beşiktaş’a süper yıldız! Müjdeyi İngilizler verdi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Sezona harika bir başlangıç yapan siyah beyazlılar Süper Kupa'yı kazanmayı başardı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Sezona harika bir başlangıç yapan siyah beyazlılar Süper Kupa'yı kazanmayı başardı.
Galatasaray'ı 5-0'lık skorla geçen Kartal, Süper Lig'de çıktığı ilk iki karşılaşmadan da galip ayrılarak zirveye oturdu.
Transfer girişimlerini de sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Öncelikliğini oyuncu satışı olarak belirleyen siyah beyazlılar, ardından transferlerini duyuracak.
Kartal bu doğrultuda kadroda düşünülmeyen Muleka ile yollarını ayırdı. Golcü futbolcunun ayrılığı resmi olarak TFF'ye de bildirildi.
Başkan Hasan Arat'ın "Oyuncu gönderdiğimiz an transfer açıklarız" sözleri üzerine taraftarların gözü yapılacak takviyeye çevrildi.
İNGİLİZLERDEN FLAŞ İDDİA
Kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İngilizlerden flaş bir iddia geldi. Buna göre Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılan Anthony Martial'ı gündemine aldı.
Haberde; Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Fransız golcünün Beşiktaş'ın radarına girdiği belirtildi.
Manchester United formasını 317 maçta terleten Martial, 90 gol kaydetti.