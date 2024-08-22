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Beşiktaş'a süper yıldız! Müjdeyi İngilizler verdi

Kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İngilizlerden flaş bir iddia geldi. Buna göre Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden yıldız futbolcu Beşiktaş'ın radarına girdi. İşte o isim ve haberin detayları...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 17:05 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 17:05
Beşiktaş’a süper yıldız! Müjdeyi İngilizler verdi

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Sezona harika bir başlangıç yapan siyah beyazlılar Süper Kupa'yı kazanmayı başardı.

Beşiktaş’a süper yıldız! Müjdeyi İngilizler verdi: Anthony Martial

Galatasaray'ı 5-0'lık skorla geçen Kartal, Süper Lig'de çıktığı ilk iki karşılaşmadan da galip ayrılarak zirveye oturdu.

Beşiktaş’a süper yıldız! Müjdeyi İngilizler verdi: Anthony Martial

Transfer girişimlerini de sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Öncelikliğini oyuncu satışı olarak belirleyen siyah beyazlılar, ardından transferlerini duyuracak.

Beşiktaş’a süper yıldız! Müjdeyi İngilizler verdi: Anthony Martial

Kartal bu doğrultuda kadroda düşünülmeyen Muleka ile yollarını ayırdı. Golcü futbolcunun ayrılığı resmi olarak TFF'ye de bildirildi.

Beşiktaş’a süper yıldız! Müjdeyi İngilizler verdi: Anthony Martial

Başkan Hasan Arat'ın "Oyuncu gönderdiğimiz an transfer açıklarız" sözleri üzerine taraftarların gözü yapılacak takviyeye çevrildi.

Beşiktaş’a süper yıldız! Müjdeyi İngilizler verdi: Anthony Martial

İNGİLİZLERDEN FLAŞ İDDİA

Kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İngilizlerden flaş bir iddia geldi. Buna göre Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılan Anthony Martial'ı gündemine aldı.

Beşiktaş’a süper yıldız! Müjdeyi İngilizler verdi: Anthony Martial

Haberde; Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Fransız golcünün Beşiktaş'ın radarına girdiği belirtildi.

Beşiktaş’a süper yıldız! Müjdeyi İngilizler verdi: Anthony Martial

Manchester United formasını 317 maçta terleten Martial, 90 gol kaydetti.

Beşiktaş’a süper yıldız! Müjdeyi İngilizler verdi: Anthony Martial

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