SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Göztepe maçı açıklaması: 54 kişi için suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'de oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak açıklama yaptı. Sarı lacivertliler 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 19:39 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 19:44
Fenerbahçe’den Göztepe maçı açıklaması: 54 kişi için suç duyurusu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Göztepe maçında yaşanan olayların ardından açıklama yayımlayarak, 54 kişi için suç duyurusu yapıldığını duyurdu.

Ali KoçAli Koç

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır. Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır. Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir."

SON DAKİKA