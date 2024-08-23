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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

Sezon başından bu yana savunmada problemler yaşayan Galatasaray, ilk resmi maçında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olmuştu. Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın performansından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, teklif gelmesi halinde değerlendirilebileceğini yönetime iletti. Aslan'ın Abdülkerim yerine düşündüğü isim de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 12:59 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 13:11
Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Young Boys ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

Aslan rövanş maçı için umudunu korurken, bazı isimlerin performansı maçın ardından sosyal medyada oldukça eleştirildi.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

Eleştirilerden nasibini alan bir isim de Abdülkerim Bardakcı oldu. İkinci golde ağır kaldığı için eleştirilen Abdülkerim, 3. golde ise penaltıya sebep olan isimdi.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

Penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartla birlikte kırmızı kart gören milli stoper, takımını rövanş maçında da yalnız bırakacak.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

ABDÜLKERİM YOLCU

Sezon başından bu yana savunmada problemler yaşayan Galatasaray, ilk resmi maçında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olmuştu.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın performansından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, teklif gelmesi halinde değerlendirilebileceğini yönetime iletti.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

Abdülkerim Bardakcı için Suudi Arabistan, Katar ve Rusya'dan teklifler olduğu bilinirken sarı kırmızılıların bu transferden beklentisinin en az 8 milyon euro olduğu kaydedildi.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

SAVUNMAYA TAKVİYE

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarafından savunmaya takviye istenirken, gündemdeki isim de belli oldu.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

CENK ÖZKACAR HAMLESİ

Galatasaray, Valencia forması giyen milli stoper Cenk Özkacar'ı gündemine aldı. Cenk'in hem yerli futbolcu olması hem de genç olması nedeniyle transfere olumlu yaklaşıldığı öğrenildi.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

Abdülkerim'in olası satışıyla transfer limitini açacak olan sarı kırmızılılar, kasaya para girmesinin ardından Cenk Özkacar için somut adımlar atacak.

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Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

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