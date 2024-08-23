Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Young Boys ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Young Boys ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Aslan rövanş maçı için umudunu korurken, bazı isimlerin performansı maçın ardından sosyal medyada oldukça eleştirildi.
Eleştirilerden nasibini alan bir isim de Abdülkerim Bardakcı oldu. İkinci golde ağır kaldığı için eleştirilen Abdülkerim, 3. golde ise penaltıya sebep olan isimdi.
Penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartla birlikte kırmızı kart gören milli stoper, takımını rövanş maçında da yalnız bırakacak.
ABDÜLKERİM YOLCU
Sezon başından bu yana savunmada problemler yaşayan Galatasaray, ilk resmi maçında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olmuştu.
Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın performansından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, teklif gelmesi halinde değerlendirilebileceğini yönetime iletti.
Abdülkerim Bardakcı için Suudi Arabistan, Katar ve Rusya'dan teklifler olduğu bilinirken sarı kırmızılıların bu transferden beklentisinin en az 8 milyon euro olduğu kaydedildi.
SAVUNMAYA TAKVİYE
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarafından savunmaya takviye istenirken, gündemdeki isim de belli oldu.
CENK ÖZKACAR HAMLESİ
Galatasaray, Valencia forması giyen milli stoper Cenk Özkacar'ı gündemine aldı. Cenk'in hem yerli futbolcu olması hem de genç olması nedeniyle transfere olumlu yaklaşıldığı öğrenildi.
Abdülkerim'in olası satışıyla transfer limitini açacak olan sarı kırmızılılar, kasaya para girmesinin ardından Cenk Özkacar için somut adımlar atacak.