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Göztepe'den Ali Koç'a tepki: Asla kabul edilemez!

Göztepe ile Fenerbahçe arasıdna oynanan karşılaşmanın ardından İzmir temsilcisi de açıklama yayımlayarak Başkan Ali Koç'a tepkide bulundu. Açıklamada; "Maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez" denildi.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 16:20 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 17:07
Göztepe’den Ali Koç’a tepki: Asla kabul edilemez!

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Göztepe, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Ali Koç'a fiili müdahale olayı ile ilgili açıklama yayımladı. İzmir temsilcisi, Koç'un tüm uyarılara rağmen saha kenara inmesinin kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Fatih ÖzkanFatih Özkan

İşte o açıklama;

"Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO'muz Kerem Ertan'ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez. Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe'nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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