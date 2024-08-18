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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan: Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, 2-2 sona eren Göztepe maçında yaşananlarla ilgili olarak açıklamada bulunuyor. Kızılhan; "Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması! Kimdir bu insanlar. Yazık, günah! Hiç kimse mi yok etrafta." dedi.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 19:21 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 19:38
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan: Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması!

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Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında 2-2 berabere kaldığı mücadelede Başkan Ali Koç'un sahaya inmesinin ardından fiziksel müdahalede bulunulmuş ve yere düşürülmüştü. Ayrıca birçok yabancı madde atılmıştı. Olaylı akşam sonrasında Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan açıklamalar yaptı.

Burak Çağlan Kızılhan Burak Çağlan Kızılhan

İşte Kızılhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bu yayın çok önemli çünkü hep yaşadığımız çok ciddi algılar başlamış durumda. Bizzat olaylara şahit bir kişi olarak yaşananları anlatmak istiyorum. Her şey çok iyi başlamıştı. Güzel bir deplasmandı. Hazır bir şekilde İzmir'e seyahatimizi yaptık. Maalesef maç günü yaşananlar akıl almaz. Önümüze düşen görüntüler bizi şoke etti. Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması! Kimdir bu insanlar. Yazık, günah! Hiç kimse mi yok etrafta!"

''NE BU! GASP DEĞİL Mİ!''

"Bir taraftarımızın meydanda forması üzerinden çıkarıldı. Ne bu! Gasp değil mi! Ne yapıyor orada emniyet güçleri. Bizim canımızı çok sıkan maç öncesi yaşananlar oldu."

Burak Çağlan KızılhanBurak Çağlan Kızılhan

''EN BÜYÜK PROVOKASYON BU!''

"Çok merak ediyorum. Hem o formayı yakanları ve bu formayı çıkaranlara ne yapacaklar çok merak ediyorum. Yaptılarsa çok özür diliyorum. En büyük provokasyon bu!"

''ORTANTISIZ GÜÇ UYGULANDI''

"Bütün taraftarlarımızın kimlik kontrolü, paso kontrolü, üst araması yapılıyor. Bunlar taraftar. Hepsini bir kere aramışsın, bir daha stadın önünde niye arıyorsun? Biz stada girdiğimizde maalesef taraftarımız hala stadın dışındaydı. Burada taraftarımıza yapılan olaylar bizleri şoke etmiştir. Akıl almaz görüntüler vardır. Biber gazı ile taraftarımıza orantısız güç uygulanmıştır."

''BİBER GAZI NE DEMEK!''

"Biber gazı ne demek! Ne oluyor? Bunun manası nedir? Madem girişlerde sıkıntılar var daha erken alırsınız taraftarı içeri. Türkiye'nin dört bir yanında deplasmana gidiyoruz. Bu sıkıntılar neden İzmir'de oluyor!"

BURAK KIZILHANBURAK KIZILHAN

''BİZ MAÇI İZLEYEMEDİK''

"Bu statta şaşırdığım olaylardan biri de şu; biz maçı izleyemedik çünkü 5. dakikadan itibaren protokol tribünü koltukları kırıldı. Bakım mı yapılmadı bilmiyorum ama inşallah bir sonraki maça bunu düzeltirler ve diğer takımlar bunu yaşamaz."

''TACİZ VE KÖTÜ KELİMELER''

"Hem localar tarafından hem de taraftarlar tarafından çok ciddi taciz ve kötü kelimelerle ilk yarıyı tamamladık. Hatta sayın başkanımız oradan sorumlu emniyet müdürüyle konuştu ve bu konuyu aktardı. O da 'İkinci yarıda bu sayıyı artırmamız gerekiyor ama maalesef yeterli sayıda emniyet gücünü buraya getirmedik' dedi. Telefonumuz da susmuyor, taraftarlar henüz içeri girememiş."

"TEKRAR GÜNDEME GELDİLER"

Galatasaray'ın açıklaması hakkında da konuşan Kızılhan; "Malum camianın yapmış olduğu açıklamayı okudum, yorum bile yapamıyorum. Fırsat ellerine geçtiğinde tekrar gündeme geldiler. Kendi statlarındaki baskın yapar gibi girerek dedikleri konuyu başkanın görmemesi mümkün değil. Tüm spor kamuoyunun merak ettiği konu var. Başkan Dursun Özbek bu hadise yaşanırken statta mıydı değil miydi o konu bir aydınlanırsa sevinirim. Onlar kendi işleriyle uğraşsınlar, bir sürü problemleri var. Göztepe'nin açıklaması da inanılır gibi değil." dedi.

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