Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan: Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması!

BURAK KIZILHAN
''BİZ MAÇI İZLEYEMEDİK''
"Bu statta şaşırdığım olaylardan biri de şu; biz maçı izleyemedik çünkü 5. dakikadan itibaren protokol tribünü koltukları kırıldı. Bakım mı yapılmadı bilmiyorum ama inşallah bir sonraki maça bunu düzeltirler ve diğer takımlar bunu yaşamaz."
''TACİZ VE KÖTÜ KELİMELER''
"Hem localar tarafından hem de taraftarlar tarafından çok ciddi taciz ve kötü kelimelerle ilk yarıyı tamamladık. Hatta sayın başkanımız oradan sorumlu emniyet müdürüyle konuştu ve bu konuyu aktardı. O da 'İkinci yarıda bu sayıyı artırmamız gerekiyor ama maalesef yeterli sayıda emniyet gücünü buraya getirmedik' dedi. Telefonumuz da susmuyor, taraftarlar henüz içeri girememiş."
"TEKRAR GÜNDEME GELDİLER"
Galatasaray'ın açıklaması hakkında da konuşan Kızılhan; "Malum camianın yapmış olduğu açıklamayı okudum, yorum bile yapamıyorum. Fırsat ellerine geçtiğinde tekrar gündeme geldiler. Kendi statlarındaki baskın yapar gibi girerek dedikleri konuyu başkanın görmemesi mümkün değil. Tüm spor kamuoyunun merak ettiği konu var. Başkan Dursun Özbek bu hadise yaşanırken statta mıydı değil miydi o konu bir aydınlanırsa sevinirim. Onlar kendi işleriyle uğraşsınlar, bir sürü problemleri var. Göztepe'nin açıklaması da inanılır gibi değil." dedi.