Hollanda basını duyurdu! Galatasaray ve Beşiktaş Olivier Boscagli için karşı karşıya

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray , transfer çalışmalarına devam ediyor.

Olivier Boscagli ve Tijjani Noslin



Eindhovens Dagblad'ın haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, PSV forması giyen Fransız stoper Olivier Boscagli ile ilgileniyor.