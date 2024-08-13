Hollanda basını duyurdu! Galatasaray ve Beşiktaş Olivier Boscagli için karşı karşıya

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Hollanda basını, ezeli rakiplerin PSV Eindhoven forması giyen Olivier Boscagli için karşı karşıya geldiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Hollanda basını, ezeli rakiplerin PSV Eindhoven forması giyen Olivier Boscagli için karşı karşıya geldiğini duyurdu.
Eindhovens Dagblad'ın haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, PSV forması giyen Fransız stoper Olivier Boscagli ile ilgileniyor.