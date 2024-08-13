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Hollanda basını duyurdu! Galatasaray ve Beşiktaş Olivier Boscagli için karşı karşıya

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Hollanda basını, ezeli rakiplerin PSV Eindhoven forması giyen Olivier Boscagli için karşı karşıya geldiğini duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 13:39 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 13:41
Hollanda basını duyurdu! Galatasaray ve Beşiktaş Olivier Boscagli için karşı karşıya

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Hollanda basını, ezeli rakiplerin PSV Eindhoven forması giyen Olivier Boscagli için karşı karşıya geldiğini duyurdu.

Olivier Boscagli ve Tijjani NoslinOlivier Boscagli ve Tijjani Noslin

Eindhovens Dagblad'ın haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, PSV forması giyen Fransız stoper Olivier Boscagli ile ilgileniyor.

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