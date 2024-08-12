Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

Son olarak Jelert ve Sara ile kadrosunu güçlendiren Aslan, yeni yıldızlarla sözleşme imzalamak için kadrosundaki yabancı futbolcuların bazılarını göndermek zorunda.

4 FUTBOLCU DAHA GÖNDERİLECEK

Okan Buruk'un performansını yetersiz bulduğu Derrick Köhn gönderilecek ve yerine 1 sol bek alınacak. Köhn için 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var.