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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Zaha'nın ardından onlar da yolcu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni takviyelerden önce kadrosundaki şişkinlikten kurtulmak isteyen sarı kırmızılılarda, Zaha'nın ardından o isimlere de yol göründü. İşte yaşanan son gelişmeler ve o isimler...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 15:58 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 15:58
Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

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Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray, evinde Hatayspor'u ağırladı.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

Sarı kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak sezonun ilk 3 puanını ilk haftada aldı.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

Golsüz geçen ilk yarının ardından Hatayspor, 52. dakikada Joelson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

Cimbom, bu gole 80. dakikada Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin penaltısıyla cevap vererek skoru eşitledi.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Aslan ile ilk Süper Lig maçına çıkan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve sarı kırmızılılara 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

GÖZLER KONYA MAÇI VE TRANSFER ÇALIŞMALARINDA

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

Sarı kırmızılılarda gözler artık Konyaspor maçına ve transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Galatasaray'da alınacak yıldızlar kadar gönderilecek isimler de merak ediliyor.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

Son olarak Jelert ve Sara ile kadrosunu güçlendiren Aslan, yeni yıldızlarla sözleşme imzalamak için kadrosundaki yabancı futbolcuların bazılarını göndermek zorunda.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

Hatayspor mücadelesinde kadroya alınmayan Zaha, İngiliz ekipleriyle görüşme halinde. Zaha dışında 3 oyuncu daha yolcu.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

4 FUTBOLCU DAHA GÖNDERİLECEK

Okan Buruk'un performansını yetersiz bulduğu Derrick Köhn gönderilecek ve yerine 1 sol bek alınacak. Köhn için 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan Leo Dubois de satış listesinde yer alıyor.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Köhn ve Dubois'in dışında uzun süredir takımda düşünülmeyen Sergio Oliveira da gidecek.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun da satışına onay verildi.

Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Zaha’nın ardından onlar da yolcu

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