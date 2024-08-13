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Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst Barcelona'nın genç yıldızını gözüne kestirdi. Kartal, Cher Ndour'un ardından o ismi de bitirmek için harekete geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 11:46 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 11:46
Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan siyah beyazlılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Kartal'a galibiyeti getiren golleri yeni transferleri Rafa Silva ve Paulista kaydetti. Kartal bu sonucun ardından ilk haftada liderlik koltuğuna oturdu.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

IMMOBILE SUSKUN KALDI

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının yıldızı Ciro Immobile ilk maçında suskun kaldı.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Gol krallığı için yarışacak olan İtalyan yıldız; Batshuayi, Icardi, Dzeko ve Rafa Silva'nın gol attığı hafta siftah yapamadı.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

RAFA SILVA DURDURULAMIYOR

Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Rafa Silva durmak bilmiyor.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Portekizli yıldız, Türkiye'de çıktığı ilk lig maçında da golünü atmayı başardı.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

SEMİH'TEN HARİKA ASİST

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Samsunspor karşısında Rafa Silva'ya yaptığı asistle gündem oldu.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Immobile'nin indirdiği topu Beşiktaş yarı sahasından şık bir voleyle Rafa Silva'ya gönderen Semih, takımına asist katkısı sunmuş oldu.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

PAULISTA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Gabriel Paulista, şanssız bir sakatlık geçirdi. Pozisyonun ardından oyuna devam eden ve bir de gol atan tecrübeli stoper, devre arasında yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

GÖZLER YENİDEN TRANSFERDE

Beşiktaş'ta Samsunspor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrilmiş durumda.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılarda, taraftarları heyecanlandıracak bir transfer daha bitmek üzere.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi önemli yıldızları kadrosuna kazandıran Beşiktaş, son olarak Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan yıldız futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç futbolcu beğenilmesi halinde gelecek sezon bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a katılacak.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

6 NUMARA OYNUYOR

Futbol kariyerine Atalanta altyapısında başlayıp sonrasında Portekiz takımı Benfica'nın keşfettiği ve alt takımda oynattığı Temmuz 2004 doğumlu Senegal asıllı, orta saha oyuncusu oynadığı sürelerin yüzde 70'inde 6 numara görev almış.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Genç yıldız 6 numaradan dikine çıkmayı seven, oyun kurulumunda kıpırdanmaya çalışan, 1.90 boyunda alan bilgisi yaşıtlarına göre iyi olan, fizikli ve hava topları hakimiyeti yüksek iyi bir oyuncu.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro bandında yer alıyor.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

MIKAYIL FAYE HAMLESİ

PSG'den 20 yaşındaki Cher Ndour'un alınmasından sonra Mikayil Faye için Barcelona'ya teklif yapıldığı iddia edildi.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Savunmaya daha hareketli ve dinamik bir defans hattı kurmak isteyen Van Bronckhorst, Barcelona'nın 1,86 boyundaki Senegalli stoperi Mikayil Faye'yi istiyor.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Faye'nin Barcelona ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Genç futbolcu düzenli forma süresi alabileceği bir kulübe gitmek istiyor.

Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

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