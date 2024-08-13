Barcelona’nın yıldızı Beşiktaş’a! van Bronckhorst özel olarak istedi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan siyah beyazlılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan siyah beyazlılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kartal'a galibiyeti getiren golleri yeni transferleri Rafa Silva ve Paulista kaydetti. Kartal bu sonucun ardından ilk haftada liderlik koltuğuna oturdu.
IMMOBILE SUSKUN KALDI
Beşiktaş'ta Galatasaray maçının yıldızı Ciro Immobile ilk maçında suskun kaldı.
Gol krallığı için yarışacak olan İtalyan yıldız; Batshuayi, Icardi, Dzeko ve Rafa Silva'nın gol attığı hafta siftah yapamadı.
RAFA SILVA DURDURULAMIYOR
Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Rafa Silva durmak bilmiyor.
Portekizli yıldız, Türkiye'de çıktığı ilk lig maçında da golünü atmayı başardı.
SEMİH'TEN HARİKA ASİST
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Samsunspor karşısında Rafa Silva'ya yaptığı asistle gündem oldu.
Immobile'nin indirdiği topu Beşiktaş yarı sahasından şık bir voleyle Rafa Silva'ya gönderen Semih, takımına asist katkısı sunmuş oldu.
PAULISTA SAKATLANDI
Beşiktaş'ta yeni transferlerden Gabriel Paulista, şanssız bir sakatlık geçirdi. Pozisyonun ardından oyuna devam eden ve bir de gol atan tecrübeli stoper, devre arasında yerini Necip Uysal'a bıraktı.
GÖZLER YENİDEN TRANSFERDE
Beşiktaş'ta Samsunspor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrilmiş durumda.
Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılarda, taraftarları heyecanlandıracak bir transfer daha bitmek üzere.
Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi önemli yıldızları kadrosuna kazandıran Beşiktaş, son olarak Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan yıldız futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç futbolcu beğenilmesi halinde gelecek sezon bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a katılacak.
6 NUMARA OYNUYOR
Futbol kariyerine Atalanta altyapısında başlayıp sonrasında Portekiz takımı Benfica'nın keşfettiği ve alt takımda oynattığı Temmuz 2004 doğumlu Senegal asıllı, orta saha oyuncusu oynadığı sürelerin yüzde 70'inde 6 numara görev almış.
Genç yıldız 6 numaradan dikine çıkmayı seven, oyun kurulumunda kıpırdanmaya çalışan, 1.90 boyunda alan bilgisi yaşıtlarına göre iyi olan, fizikli ve hava topları hakimiyeti yüksek iyi bir oyuncu.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.
Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro bandında yer alıyor.
MIKAYIL FAYE HAMLESİ
PSG'den 20 yaşındaki Cher Ndour'un alınmasından sonra Mikayil Faye için Barcelona'ya teklif yapıldığı iddia edildi.
Savunmaya daha hareketli ve dinamik bir defans hattı kurmak isteyen Van Bronckhorst, Barcelona'nın 1,86 boyundaki Senegalli stoperi Mikayil Faye'yi istiyor.
Faye'nin Barcelona ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç futbolcu düzenli forma süresi alabileceği bir kulübe gitmek istiyor.