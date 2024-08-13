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Yok böyle hamle! Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bir yandan Konyaspor maçına hazırlanırken diğer yandan transfer girişimlerini de sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi çıldırtacak bir transfer için kolları sıvadı. A Spor'un iddiasına göre Aslan, 45 milyon euroluk yıldızı kiralamanın peşinde. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 10:58 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:58
Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

RAMS Park'ta yapılan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Hatayspor da pozisyona giremeyince ilk yarı golsüz eşitlikle sonlandı.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Hatay temsilcisi, müsabakanın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Uzun süre beraberliği kovalayan Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skora denge getirdi.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Baskısını artıran sarı-kırmızılı ekip, 90. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Bu sonuçla son şampiyon sezona 3 puanla başlangıç yaptı. Hatayspor ise son 10 dakikaya 1-0 önde girdiği mücadeleden puansız ayrıldı.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

AÇILIŞ MAÇLARINDAKİ İYİ PERFORMANSI DEVAM ETTİ

Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Sarı-kırmızılı ekip, 67. sezonuna başlanan Süper Lig'deki açılış maçlarında 46. galibiyetini aldı. "Cimbom" lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39. ilk hafta maçında 32. kez kazandı.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Galatasaray, sahasında çıktığı üst üste 12. açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

HATAYSPOR'A SAHASINDA YİNE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de 5. kez konuk ettiği Hatayspor karşısında yine puan kaybı yaşamadı.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 5. maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole Atakaş Hatayspor 2 golle yanıt verdi.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

"KRAL" SEZONA GOLLE BAŞLADI

Süper Lig'de geçen sezonu gol kralı (25 gol) olarak tamamlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sezonun ilk maçında fileleri havalandırdı.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Sarı-kırmızılı ekibin üst üste iki şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Icardi, Hatayspor mücadelesinin 80. dakikasında kullandığı penaltıyla skora 1-1 eşitlik getirdi.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Süper Lig'de 58 müsabakada 48. kez gol sevinci yaşayan Icardi, toplamda da 75. resmi karşılaşmada 56 gole ulaştı.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

BATSHUAYI, SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Süper Lig'de "üç büyükler"in formasını terleten ilk yabancı futbolcu oldu.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan Belçikalı santrfor, Galatasaray ile ilk Süper Lig maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, Hatayspor maçının 70. dakikasında oyuna girerek Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla mücadele eden ilk yabancı oyuncu ünvanını aldı.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Michy Batshuayi, 90. dakikada sahneye çıkarak takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

TRANSFERDE SICAK GELİŞME!

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Bu hafta en az 1 transferi daha resmen açıklamayı planlayan sarı kırmızılılardan flaş bir hamle geldi.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Cimbom'un, Fenerbahçeli eski yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Aslan'ın bu hamleyle epey ses getirecek bir transfere imza atmayı planladığı öne sürüldü.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

A SPOR'DAN KIM MIN-JAE İDDİASI!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen ve olası ayrılıkların da yaşanabileceği Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae içn devreye girdiği öne sürüldü.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

A Spor'da yer alan habere göre Sarı kırmızılıların, eski Fenerbahçeli oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği iddia edildi.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Güney Koreli futbolcunun ise kafasının karışık olduğu ve transfere dair net bir karar vermediği belirtildi.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Öte yandan Bayern Münih cephesinini 27 yaşındaki stoperi kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı aktarıldı.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Galatasaray'ın, Sacha Boey transferinde yakınlık kurduğu Bayern Münih yöneticilerinden bu transfer için kolaylık beklediği öne sürüldü.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

Cimbom'un makul bir kiralama ücretiyle yıldız savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer

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