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Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour'un ardından o da geliyor

Beşiktaş'ta Samsunspor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrilmiş durumda. Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi önemli yıldızları kadrosuna kazandıran Beşiktaş, son olarak Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah beyazlılarda, taraftarları heyecanlandıracak bir transfer daha bitmek üzere. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 12:58 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 12:58
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan siyah beyazlılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Kartal'a galibiyeti getiren golleri yeni transferleri Rafa Silva ve Paulista kaydetti. Kartal bu sonucun ardından ilk haftada liderlik koltuğuna oturdu.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

IMMOBILE SUSKUN KALDI

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının yıldızı Ciro Immobile ilk maçında suskun kaldı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Gol krallığı için yarışacak olan İtalyan yıldız; Batshuayi, Icardi, Dzeko ve Rafa Silva'nın gol attığı hafta siftah yapamadı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

RAFA SILVA DURDURULAMIYOR

Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Rafa Silva durmak bilmiyor.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Portekizli yıldız, Türkiye'de çıktığı ilk lig maçında da golünü atmayı başardı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

SEMİH'TEN HARİKA ASİST

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Samsunspor karşısında Rafa Silva'ya yaptığı asistle gündem oldu.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Immobile'nin indirdiği topu Beşiktaş yarı sahasından şık bir voleyle Rafa Silva'ya gönderen Semih, takımına asist katkısı sunmuş oldu.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

PAULISTA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Gabriel Paulista, şanssız bir sakatlık geçirdi. Pozisyonun ardından oyuna devam eden ve bir de gol atan tecrübeli stoper, devre arasında yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

GÖZLER YENİDEN TRANSFERDE

Beşiktaş'ta Samsunspor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrilmiş durumda.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılarda, taraftarları heyecanlandıracak bir transfer daha bitmek üzere.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi önemli yıldızları kadrosuna kazandıran Beşiktaş, son olarak Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan yıldız futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç futbolcu beğenilmesi halinde gelecek sezon bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a katılacak.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

6 NUMARA OYNUYOR

Futbol kariyerine Atalanta altyapısında başlayıp sonrasında Portekiz takımı Benfica'nın keşfettiği ve alt takımda oynattığı Temmuz 2004 doğumlu Senegal asıllı, orta saha oyuncusu oynadığı sürelerin yüzde 70'inde 6 numara görev almış.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Genç yıldız 6 numaradan dikine çıkmayı seven, oyun kurulumunda kıpırdanmaya çalışan, 1.90 boyunda alan bilgisi yaşıtlarına göre iyi olan, fizikli ve hava topları hakimiyeti yüksek iyi bir oyuncu.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro bandında yer alıyor.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

ÖNCE KONTROL SONRA İMZA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Ndour, Beşiktaş için Türkiye'ye gelecek. Siyah beyazlılar anlaşmaya vardığı İtalyan oyuncuyu İstanbul'a davet etti.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Sağlık kontrollerinden geçecek olan 20 yaşındaki oyuncu, sorun tespit edilmemesi halinde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

MARCOS ALONSO ÖNERİSİ

Kongolu sol bek Masuaku ile rekabet edebilecek bir oyuncu arayan Kartal'a menajerler tarafından temmuz ayının başında Barcelona ile kontratı sona eren ve şu an boşta olan Marcos Alonso'nun önerildiği öğrenildi.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Siyah-beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol sol bekin şartları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Yöneticilerin Marcos Alonso da dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa süre içerisinde bu bölgeye bir ismin katılacağı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

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