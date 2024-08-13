FENERBAHÇE LILLE MAÇ sonucu 1-1 || ÖZET

İlk mücadeleyi 2-1 kazanan Fransız ekibi, sarı-lacivertlileri saf dışı bıraktı. Kanarya yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek.

KADIKÖY'DE 15'TE 13 Fenerbahçe, son iki sezonda Kadıköy'de rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadıkları son 15 maçın 13'ünü kazandı, bir maçtan beraberlikle ayrılırken, sadece bir maçı kaybetti. Beraberliği Rennes'e karşı alırken, tek mağlubiyetini ise Union Saint-Gilloise'a karşı yaşadı.

İÇ SAHADA FARKLI BİR GÜÇ Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 135 maçta 71 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki ilk iç saha maçlarını 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla oynadı ve 1-1 berabere kaldı. O tarihten bu yana Kadıköy'deki Avrupa arenasında 135 maçta 71 galibiyet elde ettiler.

DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 8 KEZ BAŞARISIZ Fenerbahçe, tarihinde daha önce 8 kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde başarısız oldu. İlk olarak 2002-2003 sezonunda Feyenoord'a karşı oynayan sarı-lacivertliler, son olarak 2022-23 sezonunda Dinamo Kiev'e elenmişti. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 40 MAÇTA 11 GALİBİYET Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katıldı ve ardından 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamalarında yer aldı. Bu organizasyonda bugüne kadar 40 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlardan 11 galibiyet çıkarmayı başardı.