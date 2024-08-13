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FENERBAHÇE LILLE MAÇ sonucu 1-1 || ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Lille karşısında büyük bir mücadele verdi. İlk maçta aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul'da oynanan rövanşta 90 dakikayı 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, uzatmalarda penaltıdan yedikleri golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte toplamda 3-2 geriye düşen Fenerbahçe, Devler Ligi'ne veda etti.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 22:54 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 22:59
FENERBAHÇE LILLE MAÇ sonucu 1-1 || ÖZET

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi hayalini Lille karşısında oynadığı rövanş maçında sonlandırdı. İlk maçta 2-1'lik skorla sahadan yenik ayrılan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan rövanşta 1-0'lık üstünlük elde etse de, uzatma dakikalarında penaltıdan yedikleri golle sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, toplamda 3-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

ÖZET

Karşılaşma uzatma devrelerinin ardından 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 90+1. dakikada Diakite (K.K.) kaydetti.

Lille'de ise sahneye 118. dakikada David (P.) çıktı.

Fransız ekibinde Mandi, 109. dakikada kırmızı kart gördü.

İlk mücadeleyi 2-1 kazanan Fransız ekibi, sarı-lacivertlileri saf dışı bıraktı.

Kanarya yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek.

KADIKÖY'DE 15'TE 13

Fenerbahçe, son iki sezonda Kadıköy'de rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadıkları son 15 maçın 13'ünü kazandı, bir maçtan beraberlikle ayrılırken, sadece bir maçı kaybetti. Beraberliği Rennes'e karşı alırken, tek mağlubiyetini ise Union Saint-Gilloise'a karşı yaşadı.

İÇ SAHADA FARKLI BİR GÜÇ

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 135 maçta 71 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki ilk iç saha maçlarını 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla oynadı ve 1-1 berabere kaldı. O tarihten bu yana Kadıköy'deki Avrupa arenasında 135 maçta 71 galibiyet elde ettiler.

DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 8 KEZ BAŞARISIZ

Fenerbahçe, tarihinde daha önce 8 kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde başarısız oldu. İlk olarak 2002-2003 sezonunda Feyenoord'a karşı oynayan sarı-lacivertliler, son olarak 2022-23 sezonunda Dinamo Kiev'e elenmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 40 MAÇTA 11 GALİBİYET

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katıldı ve ardından 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamalarında yer aldı. Bu organizasyonda bugüne kadar 40 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlardan 11 galibiyet çıkarmayı başardı.

EN BÜYÜK BAŞARI ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda, Zico yönetiminde çeyrek finale çıkarak elde etti. Sarı-lacivertliler, o sezon İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından dönmüştü.

GENESİO KATILAMADI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio, sırtındaki ağrılar nedeniyle maç öncesi basın toplantısına katılamadı.

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