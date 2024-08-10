Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferinde mutlu son...

Hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında başarılı bir sezon geçirmek isteyen Beşiktaş, dünya yıldızlarını kadrosuna kattığı bir tansfer dönemi geçiriyor.
Hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında başarılı bir sezon geçirmek isteyen Beşiktaş, dünya yıldızlarını kadrosuna kattığı bir tansfer dönemi geçiriyor.
Kartal, Başkan Hasan Arat ve ekibimnin yoğun temasları sonrasında ilk olarak Gabriel Paulista ile anlaştı. İkinci imza ise Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'dan geldi. Portekizli futbolcunun ardından da Ciro Immobile Lazio ile geçen sert sürecin ardından İstanbul'a getirildi. Yerli olarak da Can Keleş ve Emirhan Topçu takıma kazandırıldı.
Hedefte Süper Lig ve yeni bir Türkiye Kupası var. Ayrıca Avrupa'da da iyi işler yapılmak isteniyor. Bu nedenle de transfer konusunda büyük uğraş veriyor.
Kartal'ın yabancı kontenjanı nedeniyle göndermek istediği oyuncuların bazılarından olumlu dönüş aldı. Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain gibi kontratı yüksek isimler halen takımda. Aboubakar ve Muleka için halen teklif yok. Rebic ile kontenjan açılmaya çalışıldı. Ayrıca Amir Hadizahmetovic de kiralandı.
Konyaspor'dan alındıktan sonra sakaltığı nedeniyle uzun süre oynayamayan Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralandı. Karadeniz temsilcisi transferi resmen duyurdu.
TAKVİM YAZDI TRANSFER BİTTİ
Orta saha arayışına başlayan Beşiktal'ta gündeme gelen isimlerden biri Cher Ndour oldu. Senegal asıllı İtalyan futbolcunun siyah beyazlılara transferini ilk yazan Takvim oldu. Genç yıldız kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.
Kariyerine A.S.D. San Giacomo'da başlayan 20 yaşındaki futbolcu Brescia, Atalanta ve SL Benfica'da da forma giydi. 2023'te ise PSG tarafından transfer edildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Braga'da kiralık geçirdi.
1.90 metre boyundaki orta saha oyuncusu hücuma yönelik bir oyun kurucu olarak görev yapıyor. Geride kala nsezonda çıktığo 15 karşılaşmada 2 gol atıp 399 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro. 2028'e kadar PSG ile sözleşmesi var.