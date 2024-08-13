Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'da oynayan Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'da oynayan Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Özellikle Süper Lig'in dev takımları, dünya yıldızı futbolcular için girişimlerini sıklaştırdı.
Uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Anderson Talisca için beklenen haber geldi.
Ligimizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcü, Türkiye'ye geri dönüyor.
Sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da geçiren Anderson Talisca, takıma veda ediyor. Suudi kulübü, yeni dünya yıldızı oyunculara yer açmak adına Anderson Talisca için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.
Bu gelişmenin ardından Süper Lig devleri, bir süredir bu transferde yarış halindeydi.
Ligimizin 3 büyük devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız futbolcuyu gündeminde tutuyordu.
A Haber'de yer alan habere göre, Anderson Talisca'yı ikna eden ekip ise belli oldu.
Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan Fenerbahçe, yıldızlarla dolu olan takıma bir yenisini daha ekliyor.
Sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferi için 4 koldan harekete geçti.
Suudi Arabistan basınında çıkan haberde; Talisca'nın da yeniden Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.
Öte yandan 13 milyon Euro piyasa değeri bulunan futbolcuya Al Ain ve Al Shabab'ın da ilgisi vardı.
Al-Nassr kariyerinde toplam 85 maça çıkan Talisca, 68 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.