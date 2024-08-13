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Anderson Talisca Süper Lig'e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Arabistan'dan ayrılma kararı alan Anderson Talisca'nın peşine düşmüştü. Brezilyalı yıldızı 3 büyükler arasından ikna eden takım ise belli oldu. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 16:04 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 16:04
Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

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Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'da oynayan Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Özellikle Süper Lig'in dev takımları, dünya yıldızı futbolcular için girişimlerini sıklaştırdı.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Anderson Talisca için beklenen haber geldi.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Ligimizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcü, Türkiye'ye geri dönüyor.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da geçiren Anderson Talisca, takıma veda ediyor. Suudi kulübü, yeni dünya yıldızı oyunculara yer açmak adına Anderson Talisca için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Bu gelişmenin ardından Süper Lig devleri, bir süredir bu transferde yarış halindeydi.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Ligimizin 3 büyük devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız futbolcuyu gündeminde tutuyordu.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

A Haber'de yer alan habere göre, Anderson Talisca'yı ikna eden ekip ise belli oldu.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan Fenerbahçe, yıldızlarla dolu olan takıma bir yenisini daha ekliyor.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferi için 4 koldan harekete geçti.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Suudi Arabistan basınında çıkan haberde; Talisca'nın da yeniden Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Öte yandan 13 milyon Euro piyasa değeri bulunan futbolcuya Al Ain ve Al Shabab'ın da ilgisi vardı.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

Al-Nassr kariyerinde toplam 85 maça çıkan Talisca, 68 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu

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