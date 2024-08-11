Fırtına’dan sessiz başlangıç! Trabzonspor Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

Okay Yokuşlu OKAY 2277 GÜN SONRA Bordo mavililerin Sivas deplasmanında çıktığı ilk lig maçında yeni transferlerden Okay Yokuşlu da kadroda yer aldı. Milli yıldız, son olarak 18 Mayıs 2018'de formasını giydiği takımı ile 2277 gün sonra ilk defa lig maçında görev yaptı.

Enis Bardhi BARDHI YENİDEN İLK 11'DE Teknik Direktör Abdullah Avcı, Enis Bardhi'ye sezonun ilk maçında Ruzomberok'a karşı forma şansı vermiş ancak rövanşta yedek oturtmuştu. Rapid Wien karşısında da yine ilk 11'e almamıştı. Kuzey Makedonyalı futbolcu Sivasspor maçı ile birlikte formasına kavuştu.

Uğurcan Çakır UĞURCAN ÇAKIR YİNE SAHNEDE Trabzonspor'un Sivasspor ile kozlarını paylaştığı mücadelede Uğurcan Çakır yine adından söz ettirmeyi başardı. Millli file bekçisi yaptığı kurtarışlar ve çeldiği toplarla yine ön plana çıktı. Bu sezona çok iyi bir giril yapan yıldız kaleci herkesi sevindirdi. Ayrıca Denswil'in performansı da alkış aldı.

Trezeguet SİVASSPOR İLE 3. AÇILIŞ MAÇI Trabzonspor, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya geldi. İki takım açılış maçında ilk olarak 2007-2008 sezonunda mücadele ederken Trabzon'da oynanan karşılaşmayı konuk takım hükmen kazandı. Bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden oyunun uzatma dakikalarında çıkan saha olayları nedeniyle Trabzonspor, bu karşılaşmada yenik sayıldı. 2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor, 2-1'lik sonuçla kazanmayı başardı. 2024-2025 sezonundaki ilk maç ise 0-0 berabere bitti

Cihan Çanak 3 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ Trabzonspor, oynadığı son 3 açılış maçını da kazanmıştı. Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, geçen sezon da Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Seri, Sivasspor ile 0-0 berabere kalınması ile sona ermiş oldu.