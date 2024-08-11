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Fırtına'dan sessiz başlangıç! Trabzonspor Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer zaman zaman zor anlar da yaşadığı karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başaramadı ve sezona 1 puanla başladı. Mücadeleye Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla damga vurdu. İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının önemli anları...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 18:05 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 21:24
Fırtına’dan sessiz başlangıç! Trabzonspor Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, ilk hafta karşılaşmasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Fırtına, önemli pozisyonlar yakaladığı fakat bazen de şanslar verdiği mücadeleden 1 puan alarak ayrıldı. Rapid Wien maçı öncesinde moral bulmayı başaramayan Abdullah Avcı ve oyuncularını hafta sonunda da Kayserispor maçı bekliyor. İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının önemli anları...

Denis DraguşDenis Draguş

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Trabzonspor'un hızlı geliştirdiği hücumda Malheiro'dan pası alan Trezeguet ilk kontrolü yaptıktan sonra merkezden ceza alanına koşu yapan Cihan'ın önüne topu yuvarladı. Cihan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

30. dakikada serbest vuruşu kullanan Bardhi doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Nikolic, sağına gelen topa uzanıp kalesini gole kapatmayı başardı.

36. dakikada ön alan baskısı ile gelişen hücumda topla buluşan Manaj, ceza sahası yayının solundan kaleye topu gönderdi. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

37. dakikada kaleci Uğurcan'ın kullandığı aut atışında Okay'a çarpan top Sivasspor'da kaldı. Topla buluşan Charisis, Pritchard'a pasını verdi. Pritchard penaltı noktası yakınından topu kaleye gönderdi ancak Uğurcan topu kornere çeldi.

Batista MendyBatista Mendy

MENDY İLK KEZ YEDEK

Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı mücadelde Batista Mendy, ilk defa yedek kaldı. Geçen sezon transfer edilen Fransız futbolcu lig maçları baz alındığında tüm karşılaşmalarda forma giymişti. Yeni sezonun ilk maçında ise yedek kulübesinde oturdu. 46'da ise Stefan Savic'in yerine oyuna dahil oldu.

Okay YokuşluOkay Yokuşlu

OKAY 2277 GÜN SONRA

Bordo mavililerin Sivas deplasmanında çıktığı ilk lig maçında yeni transferlerden Okay Yokuşlu da kadroda yer aldı. Milli yıldız, son olarak 18 Mayıs 2018'de formasını giydiği takımı ile 2277 gün sonra ilk defa lig maçında görev yaptı.

Enis BardhiEnis Bardhi

BARDHI YENİDEN İLK 11'DE

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Enis Bardhi'ye sezonun ilk maçında Ruzomberok'a karşı forma şansı vermiş ancak rövanşta yedek oturtmuştu. Rapid Wien karşısında da yine ilk 11'e almamıştı. Kuzey Makedonyalı futbolcu Sivasspor maçı ile birlikte formasına kavuştu.

Uğurcan ÇakırUğurcan Çakır

UĞURCAN ÇAKIR YİNE SAHNEDE

Trabzonspor'un Sivasspor ile kozlarını paylaştığı mücadelede Uğurcan Çakır yine adından söz ettirmeyi başardı. Millli file bekçisi yaptığı kurtarışlar ve çeldiği toplarla yine ön plana çıktı. Bu sezona çok iyi bir giril yapan yıldız kaleci herkesi sevindirdi. Ayrıca Denswil'in performansı da alkış aldı.

TrezeguetTrezeguet

SİVASSPOR İLE 3. AÇILIŞ MAÇI

Trabzonspor, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya geldi.

İki takım açılış maçında ilk olarak 2007-2008 sezonunda mücadele ederken Trabzon'da oynanan karşılaşmayı konuk takım hükmen kazandı. Bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden oyunun uzatma dakikalarında çıkan saha olayları nedeniyle Trabzonspor, bu karşılaşmada yenik sayıldı.

2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor, 2-1'lik sonuçla kazanmayı başardı.

2024-2025 sezonundaki ilk maç ise 0-0 berabere bitti

Cihan ÇanakCihan Çanak

3 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Trabzonspor, oynadığı son 3 açılış maçını da kazanmıştı.

Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, geçen sezon da Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Seri, Sivasspor ile 0-0 berabere kalınması ile sona ermiş oldu.

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