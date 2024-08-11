Fırtına’dan sessiz başlangıç! Trabzonspor Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, ilk hafta karşılaşmasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Fırtına, önemli pozisyonlar yakaladığı fakat bazen de şanslar verdiği mücadeleden 1 puan alarak ayrıldı. Rapid Wien maçı öncesinde moral bulmayı başaramayan Abdullah Avcı ve oyuncularını hafta sonunda da Kayserispor maçı bekliyor. İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının önemli anları...
Denis Draguş
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Trabzonspor'un hızlı geliştirdiği hücumda Malheiro'dan pası alan Trezeguet ilk kontrolü yaptıktan sonra merkezden ceza alanına koşu yapan Cihan'ın önüne topu yuvarladı. Cihan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada serbest vuruşu kullanan Bardhi doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Nikolic, sağına gelen topa uzanıp kalesini gole kapatmayı başardı.
36. dakikada ön alan baskısı ile gelişen hücumda topla buluşan Manaj, ceza sahası yayının solundan kaleye topu gönderdi. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.
37. dakikada kaleci Uğurcan'ın kullandığı aut atışında Okay'a çarpan top Sivasspor'da kaldı. Topla buluşan Charisis, Pritchard'a pasını verdi. Pritchard penaltı noktası yakınından topu kaleye gönderdi ancak Uğurcan topu kornere çeldi.
Batista Mendy
MENDY İLK KEZ YEDEK
Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı mücadelde Batista Mendy, ilk defa yedek kaldı. Geçen sezon transfer edilen Fransız futbolcu lig maçları baz alındığında tüm karşılaşmalarda forma giymişti. Yeni sezonun ilk maçında ise yedek kulübesinde oturdu. 46'da ise Stefan Savic'in yerine oyuna dahil oldu.