Galatasaray’a gelecek mi? Adrien Rabiot’nun menajerinden açıklama geldi

Orta saha için adı daha önce Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot'un henüz net bir karar vermediği öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juve'ye veda eden 29 yaşındaki Fransız oyuncunun geleceğinin hala belirsiz olduğu belirtildi.

Galatasaray ile de resmi temaslar kuran Fransız orta saha, gelen diğer teklifleri değerlendiriyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncunun annesi ve menajeri Mamma Veronique, "Bazı takımlarla görüşüyoruz"