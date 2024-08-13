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Galatasaray'a gelecek mi? Adrien Rabiot'nun menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'ın transfer gündemine yer alan Fransız yıldız Adrien Rabiot hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri, Rabiot'un transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 16:44 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 16:44
Galatasaray’a gelecek mi? Adrien Rabiot’nun menajerinden açıklama geldi

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Galatasaray'da yeni sezon transfer planlamaları sürüyor.

Galatasaray’a gelecek mi? Adrien Rabiot’nun menajerinden açıklama geldi

Sarı kırmızılılar transfer dönemi bitene kadar en az 2-3 takviye daha yapmayı planlıyor.

Galatasaray’a gelecek mi? Adrien Rabiot’nun menajerinden açıklama geldi

Bu doğrultuda Aslan'ın transfer operasyonuna dair sürpriz bir haber geldi.

Galatasaray’a gelecek mi? Adrien Rabiot’nun menajerinden açıklama geldi

Orta saha için adı daha önce Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot'un henüz net bir karar vermediği öğrenildi.

Galatasaray’a gelecek mi? Adrien Rabiot’nun menajerinden açıklama geldi

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juve'ye veda eden 29 yaşındaki Fransız oyuncunun geleceğinin hala belirsiz olduğu belirtildi.

Galatasaray’a gelecek mi? Adrien Rabiot’nun menajerinden açıklama geldi

Galatasaray ile de resmi temaslar kuran Fransız orta saha, gelen diğer teklifleri değerlendiriyor.

Galatasaray’a gelecek mi? Adrien Rabiot’nun menajerinden açıklama geldi

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncunun annesi ve menajeri Mamma Veronique, "Bazı takımlarla görüşüyoruz"

Galatasaray’a gelecek mi? Adrien Rabiot’nun menajerinden açıklama geldi

"Onunla ilgilenen kulüplerin benimle iletişime geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a gelecek mi? Adrien Rabiot’nun menajerinden açıklama geldi

KISA SÜREDE KARAR VERECEK

29 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da istediği yazılırken, Rabiot'un kısa sürede kararını vereceği belirtildi.

Galatasaray’a gelecek mi? Adrien Rabiot’nun menajerinden açıklama geldi

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asist yaptı.

Galatasaray’a gelecek mi? Adrien Rabiot’nun menajerinden açıklama geldi

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