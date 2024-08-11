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SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU 0-2 | ÖZET

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Golleri 31. dakikada Rafa Silva ve 36. dakikada Gabriel Paulista kaydetti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray galibiyeti sonrası çıktığı ikinci resmi maçını da kazandı. Beşiktaş, ligde Samsunspor ile yaptığı 63 maçın 35'ini kazanmış oldu.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 23:55 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 23:55
SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU 0-2 | ÖZET

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Samsunspor ise 16. dakikada Marius ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi ve 59. dakikada Bola'nın direkten dönen şutuyla talihsizlikler yaşadı. Beşiktaş, savunma ağırlıklı oynayarak Samsunspor'a net fırsat tanımadı ve mücadeleyi kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Samsunspor'un golü iptal edildi. Ani gelişen atakta Zeki Yavru'nun uzun pasında Moundilmadji, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Çadlı oyuncu kaleci Günok'u geçerek boş ağlara topu gönderdi. Hakem Ali Şansalan, golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti.

26. dakikada Samsunspor'un atağında ceza saha içindeki Holse'nin pasına Ntcham gelişine sert vurdu, kaleci Mert Günok kale çizgisi üzerinde topu yatarak kontrol etti.

31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Semih Kılıçsoy'un ara pasına hareketlenen Rafa Silva, ceza sahası içine girer girmez iki oyuncunun arasından, kaleci Okan Kocuk'un yanından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakika misafir takım Paulista ile farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş'ın atağında sağ kanattan Masuaku'nun ortasına altı pas içinde iyi yükselen Paulista, topu kafayla ağlara gönderdi. 2-0

56. dakikada Beşiktaş'ın atağında Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda top, direğin dibinden auta çıktı.

59. dakikada Samsunspor'un atağında Holse'nin pasına hareketlenen Bola, topa ceza sahasının hemen önünden yerden sert vurdu, meşin yuvarlak, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Dimata'nın kafasından seken top Van Drongelen'in göğsüne çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.

85. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Dimata'nın soldan ortasında topa altı pas içinde Ercan Kara dokundu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+6 dakika siyah-beyazlı takımda Fernandes orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek arka direğin dibinden auta çıktı.

BEŞİKAŞ'IN KADROSU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Jackson Muleka, Emirhan Topçu, Jean Onana, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

5 YENİ İSİM

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak. Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak. Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.

SÜPER LİG'DE 63. MÜCADELE

Samsunspor'un lige ilk kez yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 62 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 100 kez fileleri havalandırdı, Samsunspor ise 59 gol kaydetti. Geride kalan sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. İkinci devrede İstanbul'da yapılan müsabaka ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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