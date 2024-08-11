SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU 0-2 | ÖZET

59. dakikada Samsunspor'un atağında Holse'nin pasına hareketlenen Bola, topa ceza sahasının hemen önünden yerden sert vurdu, meşin yuvarlak, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 77. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Dimata'nın kafasından seken top Van Drongelen'in göğsüne çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti. 85. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Dimata'nın soldan ortasında topa altı pas içinde Ercan Kara dokundu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 90+6 dakika siyah-beyazlı takımda Fernandes orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek arka direğin dibinden auta çıktı.

BEŞİKAŞ'IN KADROSU Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Jackson Muleka, Emirhan Topçu, Jean Onana, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

5 YENİ İSİM Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak. Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak. Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.