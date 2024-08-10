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Trabzonspor'un yeni transferi Arseniy Batagov Trabzon'a geldi!

Yeni sezonda kadrosuna 9 takviye yapan Trabzonspor, 10'uncu transferin ise Arseniy Batagov ile gerçekleştirmişti. Bordo mavililerin yeni stoperi Trabzon'a geldi. Ukraynalı oyuncuyu çok sayıda taraftar karşıladı.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 22:26 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 22:26
Trabzonspor’un yeni transferi Arseniy Batagov Trabzon’a geldi!

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Trabzonspor'un Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'tan kadrosuna kattığı Arseniy Batagov, uzun bir sürecin ardından Trabzon'a ayak bastı. Stoper, ön libero, merkez orta saha ve sol bek olarak görev alabilen 22 yaşındaki stoperi Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

Arseniy BatagovArseniy Batagov

Stefan Savic ve Stefano Denswil ile rekabet edebilmek ve rotasyon gücünü artırmak üzere stoper arayışında bulunan Trabzonspor, kararını genç bir isimden yana verdi. Bordo mavililer Zorya Luhansk'ta forma giyen Arseniy Batagov ile anlaşma sağladı. Ukrayna ekbibinde 63 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol atıp 4 de asist yaptı. Ayrıca SK Dnipro-1 ile de 46 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsıp 2 de gol pası verdi.

Arseniy BatagovArseniy Batagov

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Batagov için kulübü Zorya'ya 1.8 milyon euro ödemesi ve kendisiyle de 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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