Trabzonspor’un yeni transferi Arseniy Batagov Trabzon’a geldi!

Trabzonspor 'un Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'tan kadrosuna kattığı Arseniy Batagov , uzun bir sürecin ardından Trabzon'a ayak bastı. Stoper, ön libero, merkez orta saha ve sol bek olarak görev alabilen 22 yaşındaki stoperi Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

Arseniy Batagov



Stefan Savic ve Stefano Denswil ile rekabet edebilmek ve rotasyon gücünü artırmak üzere stoper arayışında bulunan Trabzonspor, kararını genç bir isimden yana verdi. Bordo mavililer Zorya Luhansk'ta forma giyen Arseniy Batagov ile anlaşma sağladı. Ukrayna ekbibinde 63 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol atıp 4 de asist yaptı. Ayrıca SK Dnipro-1 ile de 46 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsıp 2 de gol pası verdi.