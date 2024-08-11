Yeni sezon planlaması kapsamında takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, 5 de transfere imza attı. Kadrosuna Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista gibi önemli yıldızları katan Kartal, yerli oyuncularda ise Can Keleş ve Emirhan Topçu'dan yana tercih yaptı.
Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandı
Beşiktaş 3 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa finalinde ise Galatasaray ile karşı karşıya geldi. İlk resmi maçta rakibine tarihi bir fark atan siyah beyazlı ekip karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.
Giovanni van Bronckhorst
Sezonun ilk maçında Samsunspor ile karşılaşan Kartal'da transfer konusunda yoğun mesai harcanıyor. Listedeki oyuncuların takıma kazandırılması adına görüşmelere hız verildi.