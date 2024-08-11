PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Defans hattına dev transfer

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor. Sezonun ilk haftasından itibaren puanları toplayarak zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen Kartal'da birçok oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Gündemin ilk maddesi ise defans hattı. Gabriel Paulista ile stoper tandeminin bir tarafını süsleyen yönetim, diğer yıldızını bulabilmek adına görüşmelerine hız verdi. Rota bu kez İtalya. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 19:37 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 19:41
Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Defans hattına dev transfer

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezon planlaması kapsamında takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, 5 de transfere imza attı. Kadrosuna Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista gibi önemli yıldızları katan Kartal, yerli oyuncularda ise Can Keleş ve Emirhan Topçu'dan yana tercih yaptı.

Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandıBeşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandı

Beşiktaş 3 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa finalinde ise Galatasaray ile karşı karşıya geldi. İlk resmi maçta rakibine tarihi bir fark atan siyah beyazlı ekip karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

Sezonun ilk maçında Samsunspor ile karşılaşan Kartal'da transfer konusunda yoğun mesai harcanıyor. Listedeki oyuncuların takıma kazandırılması adına görüşmelere hız verildi.

Hasan AratHasan Arat

Diğer yandan gönderilmek istenen futbolcularla ilgili olarak da yine kulüp bulma çabaları devam ediyor.

Daniel AmarteyDaniel Amartey

AMARTEY GİTMİYOR

Daniel Amartey daha önce kendisine gelen teklifler konusunda katıl bir tutum sergileyerek önerileri reddetmişti. Hatta Suudi Arabistan'dan aldığı önerilerin kendi maaşından yüksek olmasına rağmen İstanbul'dan ayrılmak istemediği için geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Alex Oxlade-ChamberlainAlex Oxlade-Chamberlain

CHAMBERLAIN SORUNU

Beşiktaş'ta bu sezon maddi yönden yük haline gelen isimlerin başında Alex Oxlade-Chamberlain var. İngiliz futbolcu aldığı yüksek maaş nedeniyle farklı bir takıma gitmeyi reddetmiş ve kontrat feshi için de ücretinin tamamını istemişti. Ancak yönetim bu talebe karşılık yıldız isme beklediği cevabı vermedi.

Jackson MulekaJackson Muleka

JACKSON MULEKA VE VINCENT ABOUBAKAR LİSTEDE

Kartal'ın iki golcüsü Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar da yine gönderilmek istenen isimler arasında. Ancak iki yıldıza da teklif yok ve kulüpte kalmaları yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Beşiktaş sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başladıBeşiktaş sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başladı

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi FK Partizan (SRB) / FC Lugano (SUI) eşleşmesi galibi oldu. İki ekipten biri temsilcimizle karşılaşacak. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri turu geçerek gruplara kalmak ve başarılı bir Avrupa senesi geçirmek amacında.

Johan VasquezJohan Vasquez

YENİ STOPER İTALYA'DAN

Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında flaş bir ismi daha listesine aldı. Gabriel Paulista'nın partnerini arayan Kartal'ın gündemine Genoa'nın yıldızı Johan Vasquez geldi. 25 yaşındaki futbolcu için farklı formüllerle teklifler sunulacak. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un da onay vermesi üzerine süreç olumlu bitirilmeye çalışılacak.

Johan VasquezJohan Vasquez

Futbol hayatına Tigres alt yapısında başlayan Vasquez, Poblado FC, Cimarrones ve Monterrey formaları giydi. İlk büyük transferini ise Pumas'a 3.5 milyon euro karşılığında gerçekleştirdi. Yut dışındaki ilk adresi ise Genoa oldu. 3.5 milyın euroya alınan Meksikalı stoper, Cremonese'de de kiralık olarak oynadı.

Johan VasquezJohan Vasquez

Geçen sezon 38 karşılaşmada forma giyen ve 2943 dakika sahada kalan milli futbolcu, 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Ayrıca Amerika Kupası'nda da 3 maçta forma giydi.

Johan VasquezJohan Vasquez

Kariyerinde Meksika ligi, Meksika Kupası, CONCACAF Şampiyonlar Ligi ve Gold Cup şampiyonlukları bulunuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tuzla’daki bir şantiyede çökme meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
CHP’nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan ’İl binası Hazine’ye devredilsin’’ talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda
Katil İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye sahadaki ordu askerlerinden itiraf mektubu: Zaferden uzağız
Sivasspor - Trabzonspor | CANLI
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas TBMM’den dünyaya seslenecek! Katil İsrail’in zulmünde yaralananlar da Meclis’te olacak
Dünya Ankara’daki esir takasını konuşuyor! Neden MİT seçildi? Özel odalar, gözlerden uzak mekan...
Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor
PKK’nın hain saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik vefatlarının 7’inci yılında anılıyor
Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans
CANLI TAKİP | İran top atışı tatbikatına başladı: ABD’den Tahran’a uçuş yasağı! İsrail psikolojik savaşa yeniliyor: 3 gün sonra sürpriz saldırı
Manisa’da kan donduran kaza! Düğün dönüşü facia... Aynı aileden biri bebek 4 kişi can verdi, 3 ağır yaralı
van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti
Yunanistan’ın uykularını kaçıracak hamle! Resmi Gazete’de yayımlandı! Dalaman’a yeni ana jet üssü
Sırbistan’da darbe alarmı: Vucic geri adım atmadı! Rusya mı Batı mı? Belgrad’da lityum çıkmazı
The Economist’ten bir skandal daha! Bangladeş’teki gösterilere sansür: Filistin bayrağını silip…
SON DAKİKA