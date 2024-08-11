Hasan Arat Diğer yandan gönderilmek istenen futbolcularla ilgili olarak da yine kulüp bulma çabaları devam ediyor.

Daniel Amartey



AMARTEY GİTMİYOR Daniel Amartey daha önce kendisine gelen teklifler konusunda katıl bir tutum sergileyerek önerileri reddetmişti. Hatta Suudi Arabistan'dan aldığı önerilerin kendi maaşından yüksek olmasına rağmen İstanbul'dan ayrılmak istemediği için geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Alex Oxlade-Chamberlain



CHAMBERLAIN SORUNU Beşiktaş'ta bu sezon maddi yönden yük haline gelen isimlerin başında Alex Oxlade-Chamberlain var. İngiliz futbolcu aldığı yüksek maaş nedeniyle farklı bir takıma gitmeyi reddetmiş ve kontrat feshi için de ücretinin tamamını istemişti. Ancak yönetim bu talebe karşılık yıldız isme beklediği cevabı vermedi.

Jackson Muleka JACKSON MULEKA VE VINCENT ABOUBAKAR LİSTEDE Kartal'ın iki golcüsü Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar da yine gönderilmek istenen isimler arasında. Ancak iki yıldıza da teklif yok ve kulüpte kalmaları yüksek ihtimal olarak gözüküyor.