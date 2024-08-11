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Fenerbahçe'de Fred'den haber var! O maçta sahada

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynanan maçta sağ diz iç yan bağından sakatlanmıştı. Bir süredir takımdan ayrı kalan yıldız isimden, sarı lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 18:20 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 18:20
Fenerbahçe’de Fred’den haber var! O maçta sahada

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Trendyol Süper Lig'e 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de Fred’den haber var! O maçta sahada

Sarı lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynadığı maçta sakatlanan Fred'in, sağ diz iç yan bağında hasar tespit edilmişti.

Fenerbahçe’de Fred’den haber var! O maçta sahada

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred, Lille ve Adana Demirspor maçlarında sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalmıştı.

Fenerbahçe’de Fred’den haber var! O maçta sahada

Kulübün resmi sosyal medya hesabı, Brezilyalı yıldız hakkında flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe’de Fred’den haber var! O maçta sahada

Fenerbahçe'den yapılan paylaşıma göre tecrübeli oyuncu bireysel antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe’de Fred’den haber var! O maçta sahada

BÜYÜK SEVİNÇ

Lugano maçında sakatlanan Fred'in, kısa sürede toparlanarak antrenmanlara başlaması, sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.

Fenerbahçe’de Fred’den haber var! O maçta sahada

Teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ederken, Fred'in en kısa sürede takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Fred’den haber var! O maçta sahada

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken, Fred'in dönüşüyle birlikte orta sahadaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’de Fred’den haber var! O maçta sahada

Fred'in Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Göztepe maçında süre alması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Fred’den haber var! O maçta sahada

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