Fenerbahçe’de Fred’den haber var! O maçta sahada

Trendyol Süper Lig'e 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'e 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynadığı maçta sakatlanan Fred'in, sağ diz iç yan bağında hasar tespit edilmişti.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred, Lille ve Adana Demirspor maçlarında sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalmıştı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabı, Brezilyalı yıldız hakkında flaş bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşıma göre tecrübeli oyuncu bireysel antrenmanlara başladı.
BÜYÜK SEVİNÇ
Lugano maçında sakatlanan Fred'in, kısa sürede toparlanarak antrenmanlara başlaması, sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.
Teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ederken, Fred'in en kısa sürede takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken, Fred'in dönüşüyle birlikte orta sahadaki gücünü artırmayı hedefliyor.
Fred'in Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Göztepe maçında süre alması bekleniyor.