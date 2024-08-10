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Jose Mourinho Süper Lig'deki ilk sarı kartını gördü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilk lig maçına çıktı. Sarı lacivertli ekibin başında kenardaki yerini alan Portekizli teknik adama Atilla Karaoğlan şiddetli itirazdan dolayı sarı kart gösterdi

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 22:13 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 22:16
Jose Mourinho Süper Lig’deki ilk sarı kartını gördü!

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Sivri dili, kendine has davranışları ve ser tavırlarıyla tanınan Jose Mourinho, Süper Lig'de de kendisini gösterdi. Portekizli çalıştırıcı Adana Demirspor ile oynanan ligin ilk maçında sarı kart gördü.

Jose MourinhoJose Mourinho

Karşılaşmanın 20. dakikasında takımının hızlı taç atma isteğinin ardından Atilla Karaoğlan'ın yerinden kullanılması nedeniyle oyunu durdurması dünyaca ünlü teknik direktörü adeta çıldırdı.

Jose MourinhoJose Mourinho

Bu karara çok sinirlenen Mourinho, şiddetli itirazları sonrasında maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ndan sarı kart gördü.

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