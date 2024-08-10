Jose Mourinho Süper Lig’deki ilk sarı kartını gördü!

Sivri dili, kendine has davranışları ve ser tavırlarıyla tanınan Jose Mourinho, Süper Lig'de de kendisini gösterdi. Portekizli çalıştırıcı Adana Demirspor ile oynanan ligin ilk maçında sarı kart gördü.
Sivri dili, kendine has davranışları ve ser tavırlarıyla tanınan Jose Mourinho, Süper Lig'de de kendisini gösterdi. Portekizli çalıştırıcı Adana Demirspor ile oynanan ligin ilk maçında sarı kart gördü.
Karşılaşmanın 20. dakikasında takımının hızlı taç atma isteğinin ardından Atilla Karaoğlan'ın yerinden kullanılması nedeniyle oyunu durdurması dünyaca ünlü teknik direktörü adeta çıldırdı.
Bu karara çok sinirlenen Mourinho, şiddetli itirazları sonrasında maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ndan sarı kart gördü.