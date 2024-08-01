İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği müsabakanın hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Atilla Karaoğlan görev alacak.

Atilla Karaoğlan

Yapılan açıklama şöyle;

2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.