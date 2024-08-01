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Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği müsabakanın hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Atilla Karaoğlan görev alacak...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 12:25 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 12:32
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği müsabakanın hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Atilla Karaoğlan görev alacak.

Atilla KaraoğlanAtilla Karaoğlan
Yapılan açıklama şöyle;

2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

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