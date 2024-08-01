Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

Giovanni van Bronckhorst, hücuma çıkışlarda bir bekin orta sahaya katılmasını ve ön alanda kalabalık oyun oluşturmayı hedefliyor.

Bu rolü ise Arthur Masuaku'ya verdi. Deneyimli hoca savunmadan çıkışları henüz istediği seviyede bulmazken, stoperlerin bu konudaki yetersizliklerinden dolayı Al-Musrati'den oyunu başlatacak isim olmasını istedi.



