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Beşiktaş'ta Galatasaray maçı 11'i netleşti! Yeni transferler sahada

Son Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Bu doğrultuda Kartal'da yeni transferler sahada olacak. İşte detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 11:19 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 11:19
Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

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Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı gözüne kestiren Beşiktaş'ta teknik heyet zafer planını hazırladı.

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

Giovanni van Bronckhorst, hücuma çıkışlarda bir bekin orta sahaya katılmasını ve ön alanda kalabalık oyun oluşturmayı hedefliyor.

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

Bu rolü ise Arthur Masuaku'ya verdi. Deneyimli hoca savunmadan çıkışları henüz istediği seviyede bulmazken, stoperlerin bu konudaki yetersizliklerinden dolayı Al-Musrati'den oyunu başlatacak isim olmasını istedi.

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

RAFA SILVA HÜCUMU YÖNLENDİRECEK

Orta sahada kısa ve hızlı paslar ile yerden oyun kurulmasını isteyen Bronckhorst, Süper Kupa'da takımı daha hızlı ve tempolu oynatarak Galatasaray'ı geçişlerde hazırlıksız yakalamayı amaçlıyor.

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

Hollandalı hocanın en önemli kozu ise Rafa Silva olacak. Hollandalı çalıştırıcı, Rashica ve Semih'i yönlendirecek ismin Rafa olmasını ve oyunun merkezden kanatlara Portekizli üzerinden dönmesini istiyor.

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

MERT GÜNOK

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

SVENSSON

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

PAULISTA

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

COLLEY

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

MASUAKU

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

MUSRATI

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

GEDSON

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

RASHICA

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

RAFA SILVA

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

SEMİH KILIÇSOY

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

IMMOBILE

Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

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