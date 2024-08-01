Beşiktaş’ta Galatasaray maçı 11’i netleşti! Yeni transferler sahada

Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı gözüne kestiren Beşiktaş'ta teknik heyet zafer planını hazırladı.
Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı gözüne kestiren Beşiktaş'ta teknik heyet zafer planını hazırladı.
Giovanni van Bronckhorst, hücuma çıkışlarda bir bekin orta sahaya katılmasını ve ön alanda kalabalık oyun oluşturmayı hedefliyor.
Bu rolü ise Arthur Masuaku'ya verdi. Deneyimli hoca savunmadan çıkışları henüz istediği seviyede bulmazken, stoperlerin bu konudaki yetersizliklerinden dolayı Al-Musrati'den oyunu başlatacak isim olmasını istedi.
RAFA SILVA HÜCUMU YÖNLENDİRECEK
Orta sahada kısa ve hızlı paslar ile yerden oyun kurulmasını isteyen Bronckhorst, Süper Kupa'da takımı daha hızlı ve tempolu oynatarak Galatasaray'ı geçişlerde hazırlıksız yakalamayı amaçlıyor.
Hollandalı hocanın en önemli kozu ise Rafa Silva olacak. Hollandalı çalıştırıcı, Rashica ve Semih'i yönlendirecek ismin Rafa olmasını ve oyunun merkezden kanatlara Portekizli üzerinden dönmesini istiyor.
Beşiktaş'ın Galatasaray karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;
MERT GÜNOK
SVENSSON
PAULISTA
COLLEY
MASUAKU
MUSRATI
GEDSON