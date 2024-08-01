Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa için kapışacak.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa için kapışacak.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un dev maçtaki 11'ini büyük ölçüde şekillendirdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk, Parma ile oynanan ve 2- 0 kaybedilen son hazırlık maçında denediği takımla devam edecek.
Geçen sezonun jokerleri Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde sahne alma ihtimali oldukça yüksek olan isimler.
Sağ bek Jelert takıma yeni katıldığı ve henüz oynama fırsatı bulamadığı için Kaan Ayhan savunmanın sağında başlayacak.
Orta saha takviyesi hâlâ sonuçlanmadı ve Lucas Torreira'nın partneri Berkan Kutlu olacak.
Avusturya kampı boyunca takımla çalışan ve hazırlık maçlarında sürekli oynayan Wilfired Zaha ve Hakim Ziyech, hücumda Dries Mertens ile Mauro Icardi'yi tamamlayan isimler olacak.
Okan Buruk'un sahaya sürmeyi planladığı 11 şu şekilde;
MUSLERA
KAAN AYHAN
NELSSON
ABDÜLKERİM
DERRICK KOHN
TORREIRA
BERKAN KUTLU
HAKIM ZIYECH
ZAHA
MERTENS