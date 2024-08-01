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Galatasaray'da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11'ini belirledi! Orta sahada sürpriz

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi. Buruk, orta sahada sürpriz bir isme forma verecek. İşte detaylar ve Aslan'ın muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 10:51 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 10:51
Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa için kapışacak.

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un dev maçtaki 11'ini büyük ölçüde şekillendirdiği öğrenildi.

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk, Parma ile oynanan ve 2- 0 kaybedilen son hazırlık maçında denediği takımla devam edecek.

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

Geçen sezonun jokerleri Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde sahne alma ihtimali oldukça yüksek olan isimler.

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

Sağ bek Jelert takıma yeni katıldığı ve henüz oynama fırsatı bulamadığı için Kaan Ayhan savunmanın sağında başlayacak.

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

Orta saha takviyesi hâlâ sonuçlanmadı ve Lucas Torreira'nın partneri Berkan Kutlu olacak.

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

Avusturya kampı boyunca takımla çalışan ve hazırlık maçlarında sürekli oynayan Wilfired Zaha ve Hakim Ziyech, hücumda Dries Mertens ile Mauro Icardi'yi tamamlayan isimler olacak.

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

Okan Buruk'un sahaya sürmeyi planladığı 11 şu şekilde;

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

MUSLERA

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

KAAN AYHAN

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

NELSSON

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

ABDÜLKERİM

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

DERRICK KOHN

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

TORREIRA

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

BERKAN KUTLU

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

HAKIM ZIYECH

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

ZAHA

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

MERTENS

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

ICARDI

Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

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