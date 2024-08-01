Galatasaray’da Okan Buruk Beşiktaş maçı 11’ini belirledi! Orta sahada sürpriz

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa için kapışacak.

Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk, Parma ile oynanan ve 2- 0 kaybedilen son hazırlık maçında denediği takımla devam edecek.



