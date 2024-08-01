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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu. Young Boys, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, PAOK-Malmö (Eşleşmenin galibi) ve Ferencvaros-Midtjylland (Eşleşmenin galibi) takımlarından biri Galatasaray'ın play-off rakibi olacak.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 09:02 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 09:06
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu!

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Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme maçlarının tamamlanmasının ardından temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray, play-off turundan itibaren turnuvaya katılacak.Galatasaray, play-off turundan itibaren turnuvaya katılacak.

Young Boys, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, PAOK-Malmö (Eşleşmenin galibi) ve Ferencvaros-Midtjylland (Eşleşmenin galibi) takımlarından biri Galatasaray'ın play-off rakibi olacak.

Galatasaray geçtiğimiz sezon gruplarda mücadele etmiş ve 3. olmuştu.Galatasaray geçtiğimiz sezon gruplarda mücadele etmiş ve 3. olmuştu.

Sarı kırmızılı takımın rakibinin belli olacağı kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü çekilecek.

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