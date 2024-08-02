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Süper Kupa öncesi 11'ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst'tan sürpriz kararlar

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Kupa için mücadele edecek. Karşılaşma öncesi iki teknik adam da sahaya süreceği 11'leri belirlerken, sürpriz kararlar alındı. İşte maç ile ilgili tüm bilgiler ve hocaların 11 kararları...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 17:01 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 17:05
Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.

Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

SÜPER KUPA'DA 9. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa'da yapılan 12 karşılaşmada Galatasaray 6 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor 2'şer, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez kupa sevinci yaşadı.

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

SON KUPA 1 DAKİKA OYNANDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son Turkcell Süper Kupa müsabakası bir dakika sürdü.

İki ekip arasında 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması gereken Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından oynanamadı. TFF, karşılaşmayı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatma kararı aldı.

Fenerbahçe Kulübünün müsabaka öncesi bazı taleplerinin kabul edilmemesi üzerine sarı-lacivertliler maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı. Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi.

TFF Yönetim Kurulu, kupayı 3-0 hükmen galip saydığı sarı-kırmızılı takıma verdi.

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

11 LER BELİRLENDİ!

Süper Kupa maçı öncesi Okan Buruk ve van Bronckhorst sahaya süreceği 11'leri de belirledi.

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

GALATASARAY

MUSLERA

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

KAAN AYHAN

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

NELSSON

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

DERRICK KOHN

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

LUCAS TORREIRA

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

BERKAN KUTLU

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

MERTENS

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

ZIYECH

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

ZAHA

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

ICARDI

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

BEŞİKTAŞ

MERT GÜNOK

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

SVENSSON

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

PAULISTA

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

OMAR COLLEY

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

MASUAKU

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

AL MUSRATI

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

GEDSON

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

RASHICA

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

RAFA SILVA

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

SEMİH KILIÇSOY

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

IMMOBILE

Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar | Galatasaray Beşiktaş maçına doğru

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