Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0'dan geri gelip yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0'dan geri gelip yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.
YİNE GERİ DÖNDÜK!
Filenin Sultanları, setlerde 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 3-1 kazandı ve gruplardan çıkmayı garantiledi.
SET SONUÇLARI
1. SET : Türkiye 21 - 25 Dominik Cumhuriyeti (0-1)
2. SET : Türkiye 25 - 18 Dominik Cumhuriyeti (1-1)
3. SET : Türkiye 25 - 22 Dominik Cumhuriyeti (2-1)
4. SET : Türkiye 25 - 15 Dominik Cumhuriyeti (3-1)
ÇEYREK FİNALDEYİZ
Paris 2024'te C grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale çıkmayı garantiledi.
Millilerimiz, gruptaki son maçında pazar günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
ZEHRA GÜNEŞ DÖNDÜ
Sakatlığı geçen Zehra Güneş, karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.