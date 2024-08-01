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Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0'dan geri gelip yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Filenin Sultanları, setlerde 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 3-1 kazandı ve gruplardan çıkmayı garantiledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 09:42 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 12:05
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0'dan geri gelip yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, Tokyo'nun ardından Paris'te de çeyrek finale yükseldi.Filenin Sultanları, Tokyo'nun ardından Paris'te de çeyrek finale yükseldi.

YİNE GERİ DÖNDÜK!

Filenin Sultanları, setlerde 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 3-1 kazandı ve gruplardan çıkmayı garantiledi.

Melissa Vargas, Hollanda maçının ardından Dominik karşısında da en skorer oyuncumuz oldu. Melissa Vargas, Hollanda maçının ardından Dominik karşısında da en skorer oyuncumuz oldu.
SET SONUÇLARI

1. SET : Türkiye 21 - 25 Dominik Cumhuriyeti (0-1)

2. SET : Türkiye 25 - 18 Dominik Cumhuriyeti (1-1)

3. SET : Türkiye 25 - 22 Dominik Cumhuriyeti (2-1)

4. SET : Türkiye 25 - 15 Dominik Cumhuriyeti (3-1)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya sıralamasında 4. basamakta yer alıyor.Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya sıralamasında 4. basamakta yer alıyor.
ÇEYREK FİNALDEYİZ

Paris 2024'te C grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

Millilerimiz, gruptaki son maçında pazar günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Olimpiyat Oyunları'nda C grubunda yer alan millilerimiz, gruptaki son maçına pazar günü İtalya karşısında çıkacak.Olimpiyat Oyunları'nda C grubunda yer alan millilerimiz, gruptaki son maçına pazar günü İtalya karşısında çıkacak.
ZEHRA GÜNEŞ DÖNDÜ

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

Filenin Sultanları Paris 2024e harika başladı! Türkiye 3-2 HollandaFilenin Sultanları Paris 2024e harika başladı! Türkiye 3-2 Hollanda
Filenin Sultanları Paris 2024'e harika başladı! Türkiye 3-2 Hollanda

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