Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0'dan geri gelip yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Filenin Sultanları , setlerde 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 3-1 kazandı ve gruplardan çıkmayı garantiledi.

Filenin Sultanları, Tokyo'nun ardından Paris'te de çeyrek finale yükseldi. YİNE GERİ DÖNDÜK!

Melissa Vargas, Hollanda maçının ardından Dominik karşısında da en skorer oyuncumuz oldu.

SET SONUÇLARI

1. SET : Türkiye 21 - 25 Dominik Cumhuriyeti (0-1)

2. SET : Türkiye 25 - 18 Dominik Cumhuriyeti (1-1)

3. SET : Türkiye 25 - 22 Dominik Cumhuriyeti (2-1)

4. SET : Türkiye 25 - 15 Dominik Cumhuriyeti (3-1)