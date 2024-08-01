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Türkiye’de atletizm nereye koşuyor? Kotalar düştü dereceler dibe vurdu

Paris 2024 Olimpiyatları’nda 16 sporcu ile atletizmde boy gösteren milli sporcularımızın elde ettiği sıralamalar hayal kırıklığı yarattı. Atletlerimizin yeterlilikleri de sorgulanmaya başladı. Son madalyamızı 2016'da Yasmani Copello Escobar ile kazandığımız bu branşta Paris'e de iyi bir başlangıç yapamadık. Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş yarışını 45'inci, Meryem Bekmez ise 40’ıncı tamamladı. Kotanın giderek düştüğü son 3 olimpiyatların ardından bu derecelerle birlikte kontenjanlarda azalacak.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 21:13 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 21:13

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Bireysel ve takım olarak Paris 2024 Olimpiyatları'nda başarılar hedefleyen Team Türkiye'nin mücadelesi sürüyor. Atletizmde ise şu ana kadar istenilen sonuçlar alınamadı. Sporcularımız herkesi şaşırtan derecelere imza attı. 2016'dan bu yana neredeyse yarıya düşen kota sayısının daha da düşmesi bekleniyor.

Ramil GuliyevRamil Guliyev

8 SENEDE NEREDEYSE YARIYA DÜŞTÜ

2016'da Rio Olimpiyatları'nda 30 sporcu ile katılan ay yıldızlılar, bir bronz madalya ile organizasyonu tamamladı. 2021'de ise Tokyo'daki kotamız 25 oldu. Ancak bu kez madalyasız eve döndük. 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki sayı ise 16'ydı. 26 Temmuz'dan bu yana alınan sonuç kimseyi tatmin etmedi. Ayrıca tartışmaları da beraberinde getirdi.

Salih Korkmaz'ın dünya beşinciliği de bulunuyorSalih Korkmaz'ın dünya beşinciliği de bulunuyor

TECRÜBESİZLİK Mİ?

2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alan 16 atletimizin 6'sı ilk kez bu tecrübeyi yaşıyor. Bu durumun altın mücadelesinde sporcularımıza dezavantaj yaşattığı konusunda görüşler var.

Alperen AcetAlperen Acet

Atletizmde kimler yarışıyor?

Alperen Acet
Ayşe Tekdal
Berke Akçam
Buse Savaşkan
Eda Tuğsuz
Emel Dereli
Ersu Şaşma
Kaan Kigen Özbilen
Kayhan Özer
Mazlum Demir
Meryem Bekmez
Necati Er
Özkan Baltacı
Salih Korkmaz
Tuğba Danışmaz
Yasmani Copello

Salih KorkmazSalih Korkmaz

45'İNCİ OLDU

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş yarışında 45'inci oldu. Trocadero Meydanı'ndaki yarışta sporcumuz 1.29:05'lik derecesiyle organizasyona veda etti. Korkmaz'ın 46 isim arasında bu sırayı alması hayal kırıklığı yarattı. 3 yıl önce 1.18:42'lik derce elde eden milli atlet, olimpiyat şampiyonundan daha iyi bir sürede yarışı tamamlamıştı.

Meryem BekmezMeryem Bekmez

BEKMEZ DE ELENDİ

Sporcularımızdan Meryem Bekmez de 20 kilometre yürüyüş yarışında aldığı sonuçla elendi. 1.38.06'lık derecesiyle 40'ıncı olan Bekmez, organizasyona veda etmek zorunda kaldı.

Yasmani Copello EscobarYasmani Copello Escobar

SON MADALYA 2016'DA

Atletizm branşımızdaki son madalyamızı Yasmani Copello Escobar ile kazandık. Rio'daki olimpiyatlarda erkekler 400 metre engelli finalinde yarışan Escobar, 47.92'lik derecesi ile üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Bu madalyadan sonra sporcularımız podyuma çıkamadı.

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