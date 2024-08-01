Türkiye’de atletizm nereye koşuyor? Kotalar düştü dereceler dibe vurdu

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Bireysel ve takım olarak Paris 2024 Olimpiyatları'nda başarılar hedefleyen Team Türkiye'nin mücadelesi sürüyor. Atletizmde ise şu ana kadar istenilen sonuçlar alınamadı. Sporcularımız herkesi şaşırtan derecelere imza attı. 2016'dan bu yana neredeyse yarıya düşen kota sayısının daha da düşmesi bekleniyor.

Ramil Guliyev 8 SENEDE NEREDEYSE YARIYA DÜŞTÜ 2016'da Rio Olimpiyatları'nda 30 sporcu ile katılan ay yıldızlılar, bir bronz madalya ile organizasyonu tamamladı. 2021'de ise Tokyo'daki kotamız 25 oldu. Ancak bu kez madalyasız eve döndük. 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki sayı ise 16'ydı. 26 Temmuz'dan bu yana alınan sonuç kimseyi tatmin etmedi. Ayrıca tartışmaları da beraberinde getirdi.