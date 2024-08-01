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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 6. gün: Busenaz Sürmeneli ve Busenaz Çakıroğlu çeyrek finalde! Bir madalya daha garantilendi...

Paris 2024'te milli sporcularımız sahne almaya devam ediyor. Olimpiyatların 6. gününde Busenaz Sürmeneli ve Busenaz Çakıroğlu ringe çıktı. Tokyo'da altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Paris'te Polonyalı rakibini yenerek madalya serüvenine başladı. Yine Tokyo'da gümüş madalya sevinci yaşayan Busenaz Çakıroğlu da Meksikalı rakibini mağlup etti ve çeyrek finale çıktı. 45 kg kadınlada ise Moğolistanlı rakibi Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice Akbaş bronz madalyayı garantiledi. İşte milli sporcularımızın gün içerisinde gösterdiği performanslar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 13:04 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 19:24
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda 6. gün: Busenaz Sürmeneli ve Busenaz Çakıroğlu çeyrek finalde! Bir madalya daha garantilendi...

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Paris 2024'te milli sporcularımız sahne almaya devam ediyor.

BUSENAZ'LAR ÇEYREK FİNALDE!

Olimpiyatların 6. gününde Busenaz Sürmeneli ringe çıktı. Tokyo'da altın madalya kazanan Busenaz, Paris'te Polonyalı rakibini yenerek madalya serüvenine başladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Tokyo'da gümüş madalya sevinci yaşayan Busenaz Çakıroğlu da Meksikalı rakibini mağlup etti ve çeyrek finale çıktı.

İşte milli sporcularımızın gün içerisinde gösterdiği performanslar...

Abdullah YıldırmışAbdullah Yıldırmış

ABDULLAH YILDIRMIŞ VEDA ETTİ

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Muhammed Abdullah Yıldırmış, klasik yay son 64 turunda ABD'li Brady Ellison ile karşılaştı.

Rakibine 29-27, 28-28, 30-28 ve 28-28'lik setler sonucunda 6-2 yenilen milli sporcu, oyunlara veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Muhammed Abdullah Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'in yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazanmıştı.

Filenin SultanlarıFilenin Sultanları
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Müsabaka karşılıklı sayılarla başlarken, Dominik Cumhuriyeti etkili oyunuyla skoru 8-4'e getirdi. Molanın ardından milliler savunmada daha iyi bir görüntü ortaya koymaya çalışsa da Dominik Cumhuriyeti, file önündeki sayılarla farkı 6'ya çıkardı: 11-17. Milliler, Vargas'ın üst üste sayılarıyla farkı azaltsa da ilk seti 25-21'lik skorla Dominik Cumhuriyeti kazandı.

İkinci sete hızlı başlayan taraf "Filenin Sultanları" oldu. Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın sayılarıyla durum 7-3'e geldi. Molanın ardından üst üste sayılar alan Dominik Cumhuriyeti, farkı da 1 sayıya indirdi: 8-7. Ebrar Karakurt'un oyuna girmesinin ardından milliler, 7-1'lik seri yakaladı: 15-8. Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın smaç sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen milliler, seti 25-18 önde tamamlayarak skoru eşitledi.

Üçüncü sete de iyi başlayan "Filenin Sultanları", Melisa Vargas ve İlkin Aydın'ın sayılarıyla skoru 7-3'e getirdi. Setin devamında Vargas'ın yanı sıra Zehra Güneş, Hande Baladın ve savunmada Gizem'in performanslarıyla fark daha da arttı: 15-8. Setin ortalarında Dominik Cumhuriyeti üst üste sayılarla farkı 3 sayıya indirdi: 21-18. Son bölümde Hande Baladın ve Vargas'ın performansıyla üstünlüğünü koruyan milliler, seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete Zehra'nın sayısıyla başlayan milliler, Vargas ve İlkin'in skorer oyunuyla 5-1 öne geçti. Kaptan Eda'nın hücumda, Zehra'nın savunmadaki etkisiyle skor 11-4 oldu. Milliler, seti 25-15, maçı ise 3-1 kazanarak ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi. Fransa ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden salona gelen Türk seyirciler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

Grupta oynadığı 2 maçı da kazanan Milliler, C Grubu'ndaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü (TSİ) 10.00'da İtalya ile karşılaşacak.

Salih KorkmazSalih Korkmaz
SALİH KORKMAZ 45. OLDU

Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda atletizm branşında erkekler 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı.

Milli atlet Salih Korkmaz, 1.29:05'lik derecesiyle 45'inci oldu ve organizasyona veda etti.

Bu disiplinde altın madalyayı 1.18.55'lik derecesiyle Ekvadorlu Brian Daniel Pintado kazanırken Brezilyalı Caio Bonfim 1.19:09 ile ikinci, İspanyol Alvaro Martin ise 1.19.11 ile üçüncü oldu.

Meryem BekmezMeryem Bekmez
MERYEM BEKMEZ 40. BİTİRDİ

Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda atletizm branşında kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı.

Milli atlet Meryem Bekmez, 1.38.06'lık derecesiyle 40'ıncı oldu ve organizasyona veda etti.

Bu kategoride Çinli Jiayu Yang 1.25.54 ile altın madalyanın sahibi olurken İspanyol Maria Perez 1.26.19 ile gümüş, Avustralyalı Jamima Montag da 1.26.25 ile bronz madalya kazandı.

Berke SakaBerke Saka
BERKE SAKA YARI FİNALE KALAMADI

Milli sporcu, Paris'teki La Defense Arena'da yapılan erkekler 200 metre karışık elemelerinde mücadele etti.

Serisini 2.01.99'luk dereceyle 4'üncü bitiren Berke Saka, genel sıralamada 17'inci sırada yer aldı ve yarı finale kalamadı.

Berke Saka, bu akşam yapılacak ve en hızlı 16 sporcunun yarışacağı yarı final için 1. yedek konumunda bulunuyor.

Milli sporcu, Paris 2024'te erkekler 100 metre sırtüstünde de mücadele etmişti.

Ulaş Berkim TümerUlaş Berkim Tümer

ULAŞ BERKİM TÜMER SON 16 TURUNDA

Milli okçu Ulaş Berkim, Hollandalı rakibi Steve Wijler'i 6-2 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

HATİCE AKBAŞHATİCE AKBAŞ

HATİCE AKBAŞ YARI FİNALDE

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden Hatice Akbaş, kadınlar 45 kg çeyrek finalinde Moğolistanlı rakibi Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve bronz madalyayı garantiledi.

Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye 3-1 Dominik CumhuriyetiFilenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti

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