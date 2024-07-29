Filenin Sultanları Paris 2024’e harika başladı! Türkiye 3-2 Hollanda

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşılaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadelede Hollanda ilk 2 seti kazanarak büyük avantaj sağladı. Ancak millilerimiz harika bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmayı başardı.
Filenin Sultanları 2-0'dan döndü.
SET SONUÇLARI
1. Set Sonucu: Türkiye 19-25 Hollanda (0-1)
2. Set Sonucu: Türkiye 19-25 Hollanda (0-2)
3. Set Sonucu: Türkiye 25-22 Hollanda (1-2)
4. Set Sonucu: Türkiye 25-21 Hollanda (2-2)
Final Seti: Türkiye 15-13 Hollanda (3-2)
"TAKIMLA GURUR DUYUYORUM"
Daniele Santarelli maçın ardından açıklamalarda bulundu:
"Herkes kolay görmesine rağmen çok zor bir maçtı. Birçok hazırlık maçı oynadılar, bir sürü alternatif oyuncuları var, formdalar. Gergindik, normalde yapmayacağımız şeyleri yaptık. Çok kötü başladık. Hücumda çok hata yaptık. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Bu dünyanun en iyi turnuvası. Vazgeçemezsin. Oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Hande uzun süre oynamadı ama benim için çok önemli bir oyuncu. Zehra iyileşiyor. Bu takımın ona ihtiyacı var. Takımla çok gurur duyuyorum."
Türkiye - Hollanda maçı büyük heyecana sahne oldu.
MAÇ PROGRAMIMIZ
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:
1 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-İtalya