Filenin Sultanları Paris 2024’e harika başladı! Türkiye 3-2 Hollanda

Filenin Sultanları 2-0'dan döndü.

SET SONUÇLARI

1. Set Sonucu: Türkiye 19-25 Hollanda (0-1)

2. Set Sonucu: Türkiye 19-25 Hollanda (0-2)

3. Set Sonucu: Türkiye 25-22 Hollanda (1-2)

4. Set Sonucu: Türkiye 25-21 Hollanda (2-2)

Final Seti: Türkiye 15-13 Hollanda (3-2)

"TAKIMLA GURUR DUYUYORUM"

Daniele Santarelli maçın ardından açıklamalarda bulundu:

"Herkes kolay görmesine rağmen çok zor bir maçtı. Birçok hazırlık maçı oynadılar, bir sürü alternatif oyuncuları var, formdalar. Gergindik, normalde yapmayacağımız şeyleri yaptık. Çok kötü başladık. Hücumda çok hata yaptık. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Bu dünyanun en iyi turnuvası. Vazgeçemezsin. Oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Hande uzun süre oynamadı ama benim için çok önemli bir oyuncu. Zehra iyileşiyor. Bu takımın ona ihtiyacı var. Takımla çok gurur duyuyorum."