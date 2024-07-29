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TFF'den yabancı hakem açıklaması! "Hakaretti"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 11:48 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 11:51
TFF’den yabancı hakem açıklaması! Hakaretti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

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"TÜRK MİLLETİNE HAKARETTİ"

İbrahim Hacıosmanoğlu, geçen sezon Süper Lig'e yabancı hakem getirilmesini doğrul bulmadığını belirterek, "Bakıyorum da karşımda bir ordu var ya. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri hakemler tarafından uzun süre alkışlandı.

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