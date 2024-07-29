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Olimpiyat Oyunları'nda atıcılıkta Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan madalyayı garantiledi!

Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 11:11 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 11:32
Olimpiyat Oyunları’nda atıcılıkta Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan madalyayı garantiledi!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, finale yükseldi.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, isimlerini finale yazdırdı.

Paris 2024'te ilk madalyamızı garantiledik.Paris 2024'te ilk madalyamızı garantiledik.
Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan çifti, altın madalya için yarın TSİ 10.45'te Sırbistan ile karşılaşacak.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, aynı zamanda topladıkları 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale etti.

Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.

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