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Galatasaray'a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk'un

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Uzun uğraşlar sonucu sağ bek sorununu Jelert ile çözen sarı kırmızılılar, aynı sıkıntıları orta saha için yaşamaya başladı. Wendel'den olumlu yanıt alamayan Aslan, gözünü çifte dünya yıldızına dikti. İşte o isimler ve İngiliz basınının duyurduğu detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 10:51 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 10:51
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

Geçtiğimiz sezonlara nazaran durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar sadece iki transferi açıkladı.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

İlk olarak forvet takviyesi yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

İkinci transferini sağ bek bölgesine yapan sarı kırmızılılar, Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna kattı.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

Sarı kırmızılılar bu transfer için Danimarka ekibine 9 milyon euroluk bedel ödedi.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

Michy Batshuayi ve Elias Jelert takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray gözünü orta saha transferine çevirdi.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

WENDEL OLMADI

Zenit Başkanı Alexander Medvedev de yaptığı açıklamada, "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

İLK HEDEF İLKAY GÜNDOĞAN

Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle ses getirecek bir 8 numara transferi yapmak isteyen yönetimin, gözünü Katalan devi Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'a çevirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

Mali açıdan eski gücünde olmayan ve yeni bir strateji ile ekonomik kaynak oluşturmanın yollarını arayan Barcelona, Türk kökenli Alman yıldız İlkay Gündoğan'ı da satılabilecek futbolcular listesine koydu.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

G.Saray'a olan sıcaklığı ile bilinen Gündoğan ile ilgili yakın vadede sürpriz gelişmelerin olabileceği öğrenildi. Cimbom, 33 yaşındaki futbolcunun durumunun netleşmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, bu durumda transfer için anlaşma zemini arayacak.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

KATAR'DAN TALİBİ VAR

Barcelona ile İlkay Gündoğan arasındaki sözleşme 2025 yılında sona erecek. Ancak; kulüp taraflı olarak 1 yıl da muvakele uzatma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

Katar'dan çeşitli kulüplerin yakın radarında olan Gündoğan da kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

Daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Nürnberg, Bochum ve Schalke forması giyen Gündoğan'a G.Saray taraftarları da transfer çağrısı yapmayı sürdürüyor.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

TÜRKİYE'YE GELİRSE TERCİHİ CİMBOM

Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyeceği söylenen İlkay Gündoğan, daha önce Cimbom'a yeşil ışık yakmıştı.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick'in rolünü azaltmayı düşündüğü yıldız oyuncu, düzenli olarak görev alabileceği bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

KATAR'A SOĞUK BAKIYOR

Alman basını ise şu an için geleceği belirsiz olan İlkay'ın Katar'a soğuk baktığını ve kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istediğini sayfalarına taşımıştı.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

G.SARAY'A PHILLIPS ÖNERİSİ

Her geçen gün yeni bir ismin ortaya çıktığı bölge için bu kez İngiltere'den bir yıldız gündeme geldi.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

Menajerler, Manchester City forması giyen Kalvin Phillips'i önerdi.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

Geçtiğimiz devre arasında da adı geçen 28 yaşındaki İngiliz orta saha için teknik heyetin vereceği rapor beklenecek. Ardından transfer komitesi harekete geçerek Manchester City'ye teklif iletecek.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

İKİ KULÜP PEŞİNDE

Geçen sezonu West Ham United'da kiralık olarak geçiren tecrübeli oyuncu, bu sezon Manchester City'de Pep Guardiola'nın planları arasında yer almıyor.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Kalvin Phillips'in peşinde Everton ve Aston Villa var. İki kulüp, City'den ayrılmayı düşünen yıldız oyuncuyu kiralama formülünü düşünüyor.

Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

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