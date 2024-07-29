Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

İLK HEDEF İLKAY GÜNDOĞAN Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle ses getirecek bir 8 numara transferi yapmak isteyen yönetimin, gözünü Katalan devi Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'a çevirdiği ortaya çıktı.

Mali açıdan eski gücünde olmayan ve yeni bir strateji ile ekonomik kaynak oluşturmanın yollarını arayan Barcelona, Türk kökenli Alman yıldız İlkay Gündoğan'ı da satılabilecek futbolcular listesine koydu.

G.Saray'a olan sıcaklığı ile bilinen Gündoğan ile ilgili yakın vadede sürpriz gelişmelerin olabileceği öğrenildi. Cimbom, 33 yaşındaki futbolcunun durumunun netleşmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, bu durumda transfer için anlaşma zemini arayacak.

KATAR'DAN TALİBİ VAR Barcelona ile İlkay Gündoğan arasındaki sözleşme 2025 yılında sona erecek. Ancak; kulüp taraflı olarak 1 yıl da muvakele uzatma opsiyonu bulunuyor.