Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonlara nazaran durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar sadece iki transferi açıkladı.
İlk olarak forvet takviyesi yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.
Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.
İkinci transferini sağ bek bölgesine yapan sarı kırmızılılar, Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılılar bu transfer için Danimarka ekibine 9 milyon euroluk bedel ödedi.
Michy Batshuayi ve Elias Jelert takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray gözünü orta saha transferine çevirdi.
WENDEL OLMADI
Zenit Başkanı Alexander Medvedev de yaptığı açıklamada, "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.
İLK HEDEF İLKAY GÜNDOĞAN
Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle ses getirecek bir 8 numara transferi yapmak isteyen yönetimin, gözünü Katalan devi Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'a çevirdiği ortaya çıktı.
Mali açıdan eski gücünde olmayan ve yeni bir strateji ile ekonomik kaynak oluşturmanın yollarını arayan Barcelona, Türk kökenli Alman yıldız İlkay Gündoğan'ı da satılabilecek futbolcular listesine koydu.
G.Saray'a olan sıcaklığı ile bilinen Gündoğan ile ilgili yakın vadede sürpriz gelişmelerin olabileceği öğrenildi. Cimbom, 33 yaşındaki futbolcunun durumunun netleşmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, bu durumda transfer için anlaşma zemini arayacak.
KATAR'DAN TALİBİ VAR
Barcelona ile İlkay Gündoğan arasındaki sözleşme 2025 yılında sona erecek. Ancak; kulüp taraflı olarak 1 yıl da muvakele uzatma opsiyonu bulunuyor.
Katar'dan çeşitli kulüplerin yakın radarında olan Gündoğan da kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek.
Daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Nürnberg, Bochum ve Schalke forması giyen Gündoğan'a G.Saray taraftarları da transfer çağrısı yapmayı sürdürüyor.
TÜRKİYE'YE GELİRSE TERCİHİ CİMBOM
Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyeceği söylenen İlkay Gündoğan, daha önce Cimbom'a yeşil ışık yakmıştı.
Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick'in rolünü azaltmayı düşündüğü yıldız oyuncu, düzenli olarak görev alabileceği bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor.
KATAR'A SOĞUK BAKIYOR
Alman basını ise şu an için geleceği belirsiz olan İlkay'ın Katar'a soğuk baktığını ve kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istediğini sayfalarına taşımıştı.
G.SARAY'A PHILLIPS ÖNERİSİ
Her geçen gün yeni bir ismin ortaya çıktığı bölge için bu kez İngiltere'den bir yıldız gündeme geldi.
Menajerler, Manchester City forması giyen Kalvin Phillips'i önerdi.
Geçtiğimiz devre arasında da adı geçen 28 yaşındaki İngiliz orta saha için teknik heyetin vereceği rapor beklenecek. Ardından transfer komitesi harekete geçerek Manchester City'ye teklif iletecek.
İKİ KULÜP PEŞİNDE
Geçen sezonu West Ham United'da kiralık olarak geçiren tecrübeli oyuncu, bu sezon Manchester City'de Pep Guardiola'nın planları arasında yer almıyor.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Kalvin Phillips'in peşinde Everton ve Aston Villa var. İki kulüp, City'den ayrılmayı düşünen yıldız oyuncuyu kiralama formülünü düşünüyor.