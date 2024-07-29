Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor.
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor.
Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, yeni hamlelere hazırlanıyor.
SAİNT-MAXİMİN SAKATLIĞINI ATLATTI
Fenerbahçe'de süratli futbol isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle 8 milyon Euro karşılığında kiralanan sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin antrenmanda yaşadığı sakatlığı atlatarak takıma katıldı.
TEKNİK HEYET MEMNUN
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun antrenmanlara çıkıp rövanşta görev alabilecek durumda görülmesi teknik heyeti memnun etti.
LUGANO MAÇINDA SÜRE ALABİLİR
Mourinho'nun Lille karşısındaki oyun kurgusunda görev vermeyi planladığı Maximin'ie, maç eksikliğini giderme adına salı akşamı oynanacak Lugano maçında süre vermesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.
EN-NESYRİ TARİHE GEÇTİ
Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.
REKOR 24 YIL SONRA KIRILDI
Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.
Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon avro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı.
ŞİMDİ HEDEF ORTA SAHA!
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de şimdi gündem orta saha...
Art arda bombaları patlatan Kanarya, Burnley'de forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu Sander Berge'yi kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu.
BURNLEY'DEN YANIT BEKLENİYOR
Sarı-Lacivertliler, Premier Lig'de uzun pas isabet oranında Rodri'nin ardından en yüksek başarıya sahip olan ve Burnley'nin Championship'e düşmesi sonrası takımdan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki oyuncunun transferi için yanıt bekliyor.
MOURİNHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA
Teknik direktör Jose Mourinho, Berge'yi orta sahayı güçlendirmek için istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan Sander Berge, geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
RODRİ İLE BERABER EN İYİSİ
Burnley'nin Championship'e düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Berge, Premier Lig'de gösterdiği istatistiklerle öne çıktı. Fanatik'in haberine göre Norveçli oyuncu, geçen sezon Manchester City'nin yıldızı Rodri'den sonra uzun pas isabet oranı en yüksek oyuncu oldu.