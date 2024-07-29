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Fenerbahçe'den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanacak Lugano maçına hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, Jose Mourinho'nun arzu ettiği kadroyu oluşturmak için son bir hamle peşinde. İşte En Nesyri ve Saint Maximin'in ardından kadroya katılması planlanan o yıldız...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 09:28 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 09:28
Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

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Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor.

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, yeni hamlelere hazırlanıyor.

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

SAİNT-MAXİMİN SAKATLIĞINI ATLATTI

Fenerbahçe'de süratli futbol isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle 8 milyon Euro karşılığında kiralanan sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin antrenmanda yaşadığı sakatlığı atlatarak takıma katıldı.

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

TEKNİK HEYET MEMNUN

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan ilk karşılaşmada tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun antrenmanlara çıkıp rövanşta görev alabilecek durumda görülmesi teknik heyeti memnun etti.

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

LUGANO MAÇINDA SÜRE ALABİLİR

Mourinho'nun Lille karşısındaki oyun kurgusunda görev vermeyi planladığı Maximin'ie, maç eksikliğini giderme adına salı akşamı oynanacak Lugano maçında süre vermesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

EN-NESYRİ TARİHE GEÇTİ

Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

REKOR 24 YIL SONRA KIRILDI

Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon avro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı.

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

ŞİMDİ HEDEF ORTA SAHA!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de şimdi gündem orta saha...

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

Art arda bombaları patlatan Kanarya, Burnley'de forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu Sander Berge'yi kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

BURNLEY'DEN YANIT BEKLENİYOR

Sarı-Lacivertliler, Premier Lig'de uzun pas isabet oranında Rodri'nin ardından en yüksek başarıya sahip olan ve Burnley'nin Championship'e düşmesi sonrası takımdan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki oyuncunun transferi için yanıt bekliyor.

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

MOURİNHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA

Teknik direktör Jose Mourinho, Berge'yi orta sahayı güçlendirmek için istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan Sander Berge, geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

RODRİ İLE BERABER EN İYİSİ

Burnley'nin Championship'e düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Berge, Premier Lig'de gösterdiği istatistiklerle öne çıktı. Fanatik'in haberine göre Norveçli oyuncu, geçen sezon Manchester City'nin yıldızı Rodri'den sonra uzun pas isabet oranı en yüksek oyuncu oldu.

Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha

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