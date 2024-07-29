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Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının oranları belli oldu!

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya kalacağı Süper Kupa'da iddaa oranları belli oldu. Galatasaray'ın galibiyetine 1.80 oran verildi. Beraberlik oranı ise 3.24 oldu. Beşiktaş'ın galibiyetinin oranı 3.08 olarak belirlendi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 15:15 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 15:15
Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının oranları belli oldu!

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Galatasaray ile Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçın iddaa oranları belli oldu.
Beşiktaş - Galatasaray derbisi 3 Ağustos'ta oynanacak.Beşiktaş - Galatasaray derbisi 3 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray'ın galibiyetine 1.80 oran verildi. Beraberlik oranı ise 3.24 oldu. Beşiktaş'ın galibiyetinin oranı 3.08 olarak belirlendi.

İki takım arasındaki maçın 2.5 gol alt oranı 1.82, 2.5 gol üst oranı ise 1.56.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa'da 3 Ağustos Cumartesi Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.
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