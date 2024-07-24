KAP geldi: Fenerbahçe En Nesyri’ye kavuştu! Faslı yıldız İstanbul’da

Uzun süren görüşmeler neticesinde mutlu sonla biten transfer duyuruldu. Mourinho'nun imza attığı günden bu yana listenin en başına yazdığı ve kadroya katılmasını çok istediği oyuncu 4 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyecek.

En Nesyri İstanbul'da

EN-NESYRİ, İSTANBUL'A GELDİ!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli takımın yeni golcüsünü taşıyan uçak 15.20 sularında İstanbul'a indi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

En-Nesyri'ye her yıl için Kanarya'nın kasasından 4 milyon Euro ödenecek. En-Nesyri'nin transferi sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulurken, bu imza Türk futbol tarihine de geçecek.

BONUSLAR DA VAR

Fenerbahçe'nin Sevilla ile 20 milyon Euro'ya anlaştığı ifade edilirken oyuncunun forma giyeceği her sezon için de 20 golü geçmesi halinde artı 1 milyon Euro daha kulübüne bonus ödenecek. Türk futbol tarihinin şu ana kadarki en fazla bonservis ödenen oyuncusu Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra 17 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mario Jardel'di. En-Nesyri tam 24 yıl sonra bu rekoru kırmış olacak.