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Elias Jelert, Galatasaray'da! | Perşembe günü geliyor | Kazanacağı miktar belli oldu

Danimarka ekibi Kopenhag, Galatasaray'ın Elias Jelert için yaptığı yeni teklifi kabul ettiğini duyurdu. 21 yaşındaki oyuncunun perşembe günü İstanbul'a geleceği ve Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 21:22 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 23:20
Elias Jelert, Galatasaray’da! | Perşembe günü geliyor | Kazanacağı miktar belli oldu

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Danimarka temsilcisi Kopenhag, Galatasaray'ın Elias Jelert için yaptığı yeni teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Dan ekibi Kopenhag, 21 yaşındaki oyuncu Elias Jelert'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Danimarka ekibi Kopengah'ın paylaşımıDanimarka ekibi Kopengah'ın paylaşımı

TRANSFER BİTTİ

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i kadrosuna kattı.

Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Elias Jelert transferi için yapılan görüşmelerin noktalandığı ve anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Elias Jelert (21)Elias Jelert (21)

4 YILLIK ANLAŞMA İMZALANACAK

21 yaşındaki oyuncu Jelert'in perşembe günü İstanbul'da olacağı ve Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

KAZANACAĞI MİKTAR BELLİ OLDU

Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 11 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varırken genç oyuncunun 1 milyon euro'dan az bir maaş kazanacağı yazıldı.

ELIAS JELERT KİMDİR?

Defans mevkinde forma giyen Elias Jelert Kristensen, 12 Haziran 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve kilo olan Elias Jelert Kristensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Geçen sezon Kopenhag'da 45 resmi maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı. Jelert'in güncel piyasa değeri 5.50 milyon Euro.

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