Danimarka temsilcisi Kopenhag, Galatasaray'ın Elias Jelert için yaptığı yeni teklifi kabul ettiğini açıkladı.
Danimarka temsilcisi Kopenhag, Galatasaray'ın Elias Jelert için yaptığı yeni teklifi kabul ettiğini açıkladı.
Dan ekibi Kopenhag, 21 yaşındaki oyuncu Elias Jelert'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.
TRANSFER BİTTİ
Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i kadrosuna kattı.
Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Elias Jelert transferi için yapılan görüşmelerin noktalandığı ve anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.
4 YILLIK ANLAŞMA İMZALANACAK
21 yaşındaki oyuncu Jelert'in perşembe günü İstanbul'da olacağı ve Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
KAZANACAĞI MİKTAR BELLİ OLDU
Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 11 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varırken genç oyuncunun 1 milyon euro'dan az bir maaş kazanacağı yazıldı.
ELIAS JELERT KİMDİR?
Defans mevkinde forma giyen Elias Jelert Kristensen, 12 Haziran 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve kilo olan Elias Jelert Kristensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Geçen sezon Kopenhag'da 45 resmi maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı. Jelert'in güncel piyasa değeri 5.50 milyon Euro.