Fenerbahçe’den En-Nesyri’ye tarihi imza!

En Nesyri Türk futbol tarihine geçecek.



TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK



En-Nesyri'ye her yıl için Kanarya'nın kasasından 4 milyon Euro ödenecek. En-Nesyri'nin transferi sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulurken, bu imza Türk futbol tarihine de geçecek.



PERFORMANSI



Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla'yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı.