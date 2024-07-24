Fenerbahçe’den En-Nesyri’ye tarihi imza!

Fenerbahçe
'de Youssef En-Nesyri ile uzun süren görüşmeler neticesinde mutlu sonla biten transfer bugün resmi olarak duyurulacak.
Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Mourinho
'nun imza attığı günden bu yana listenin en başına yazdığı ve kadroya katılmasını çok istediği oyuncu 4 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyecek.
En Nesyri Türk futbol tarihine geçecek.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK
En-Nesyri'ye her yıl için Kanarya'nın kasasından 4 milyon Euro ödenecek. En-Nesyri'nin transferi sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulurken, bu imza Türk futbol tarihine de geçecek.
PERFORMANSI
Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla'yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı.