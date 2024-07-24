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Beşiktaş'a bir star daha! Immobile'nin yanına geliyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılar, şimdi de Immobile'nin yanına bir ismi daha transfer etmek için harekete geçti. Kartal, yine İtalyan yıldız ayarında bir isme kancayı taktı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 10:38 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 10:38
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

Geride kalan sezonda lig performansı anlamında tarihinin en kötü günlerini geçiren siyah beyazlılar, buna rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

Yeni sezon öncesi takımı baştan aşağı yenilemek isteyen yönetim, teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

Hollandalı teknik adamın takıma katılmasının ardından transferde de adeta şova başlandı ve yıldız isimler tek tek kadroya katıldı.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

İlk olarak stoper hamlesi yapan Kartal, Atletico Madrid'den Paulista ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

Ardından Galatasaray'ın uzun süre ilgisinin bulunduğu Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme imzalatıldı.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

Son hamlesini forvet bölgesine yapan Beşiktaş, Serie A'da 4 kez gol kralı olan Ciro Immobile'yi transfer etti.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

GÖZLER AYRILIKLARDA

Kiralık gönderilenlerle birlikte kadrosunda 20 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta takımda kalacak ve gönderilecek isimler belli oldu.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

AMARTEY GİTMİYOR

Beşiktaş asbaşkanı Hüseyin Yücel, Amartey için Arabistan'dan teklifler olduğunu ancak savunma oyuncusunun İstanbul'dan ayrılmak istemediğini ve gerekirse parasını alıp takımdan ayrı çalışabileceğini söylediğini aktardı.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

ABOUBAKAR KAFA KARIŞTIRDI

Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar kampta gösterdiği performansla kafa karıştırdı. Kamerunlu golcünün geleceğine daha sonra karar verilecek.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI

Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

MONTERO YOLCU

Beşiktaş, Francisco Montero'yu ülkesi İspanya'ya göndermeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Montero ile ilgilenen Alaves ve Espanyol ile temaslarına devam ediyor.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

HASİC'E SÜRPRİZ TALİP

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Ajdin Hasic'e Neftçi Bakü talip oldu. Azerbaycan ekibinin Bosna Hersekli futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

ANTE REBİC'E İTALYAN KANCASI!

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

SVENSSON TRANSFERE BAĞLI

Beşiktaş'ta sağ bek Svensson'un geleceği transfere bağlı. Yeni bir sağ bekin gelmesi durumunda Norveçli oyuncuyla vedalaşılacak.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

GEDSON İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR

Zenit'e transferin son dakikada yatan Gedson Fernandes için gelecek teklifler bekleniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncudan gelecek gelirin yüzde 50'sine sahip olabilecek.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

BİR YILDIZ DAHA!

Beşiktaş'ta iç transferde bu gelişmeler yaşanırken gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

Transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

SEBASTIEN HALLER HAMLESİ

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş'ta Ciro Immobile sonrası hücum hattını güçlendirmek için yeni hamlelerin de gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

Haller için yeniden atağa geçen Beşiktaş, Borussia Dortmund'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

Haller geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 maça çıktı.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş’ta Sebastien Haller bombası! Immobile’den sonra bir yıldız golcü daha

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