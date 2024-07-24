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Jose Mourinho'dan görülmemiş istatistik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı ile birlikte Avrupa kupalarında oynadığı 6 ön eleme maçının tamamını kazandı.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 11:02 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 11:02
Jose Mourinho’dan görülmemiş istatistik!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı ile birlikte Avrupa kupalarında oynadığı 6 ön eleme maçının tamamını kazandı.

Mourinho'nun takımları bu 6 maçta toplam 21 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Öte yandan 3 farklı UEFA organizasyonunda çıktığı ilk eleme maçlarının hepsini kazanan Jose Mourinho'nun UEFA organizasyonlarında elde ettiği skorlar şu şekilde;

Mourinho Fenerbahçe ile çıktığı ilk maçı kazandı.Mourinho Fenerbahçe ile çıktığı ilk maçı kazandı.

Tottenham dönemi UEFA Avrupa Ligi Elemeleri;

17 Eylül 2020 | Loko Plovdiv 1-2 Tottenham
24 Eylül 2020 | Shkendija 1-3 Tottenham
1 Ekim 2020 | Tottenham 7-2 Maccabi Haifa

Roma dönemi UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri;

19 Ağustos 2021 | Trabzonspor 1-2 Roma
26 Ağustos 2021 | Roma 3-0 Trabzonspor

Fenerbahçe dönemi Şampiyonlar Ligi Elemeleri;

23 Temmuz 2024 | Lugano 3-4 Fenerbahçe

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