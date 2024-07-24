Jose Mourinho’dan görülmemiş istatistik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı ile birlikte Avrupa kupalarında oynadığı 6 ön eleme maçının tamamını kazandı.



Mourinho'nun takımları bu 6 maçta toplam 21 kez rakip ağları sarsmayı başardı.



Öte yandan 3 farklı UEFA organizasyonunda çıktığı ilk eleme maçlarının hepsini kazanan Jose Mourinho'nun UEFA organizasyonlarında elde ettiği skorlar şu şekilde;