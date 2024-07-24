Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Göz alıcı"

MOU'NUN FENER'İ - EMRE BOL Maç başlangıcı Fenerbahçe adına felaketti. Özellikle ilk 20 dakika bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık. Bağlantı problemleri, yapılan fazlaca pas hataları gereksiz yere Lugano takımını yüreklendirdi. Oysa İsviçre ekibi inanın rakibimiz olamaz. Mourinho dışında yeni transferi olmayan geçen sezonun Fenerbahçe'sinin nasıl yeni taktikle sahada olacağını merak ediyordum. Sarı-lacivertlilerin en tehlikeli bölgesi olan sol kanat, Ryan Kent'in etkisiz oyunuyla işlemez hale gelmiş. Ben Kent'in bu takımda alternatif dahi olamayacağını düşünüyorum. Buna karşın kanat değiştiren Tadiç o bölgeyi de Osayi-Samuel ile felç etti. Geçen yıl Ferdi'yi bu sezonda Osayi'yi uçuracak gibi görünüyor. Öğrete öğrete devam ediyor Fenerbahçe kariyerine… Vallahi helal olsun.



Dzeko'nun ekonomik kullanılması gerektiğini her zaman söyledim. Sezon başlarından belli bir süreye kadar inanılmaz oynuyor. Ama sonrasında düşüyor. Bu da çok normal. Artık belli bir yaşa geldi. En-Nesyri bu anlamda onu çok rahatlatacak. Mourinho'nun gittiği her takımda ilk eline aldığı konu hep savunma olmuştur. Ama görünen o ki kolay gol yeme hastalığı devam ediyor. Lugano takımı belki atamadı fakat daha denk bir rakip affetmez. Portekizli hoca çok tecrübeli. Mutlaka bu sıkıntıları görüyordur. İlk ön eleme turunu eski Fenerbahçe rahatlıkla geçti. Transferler gelip yeni Fenerbahçe sahaya çıktığında bakalım neler olacak? Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon çok güzel maçlar izleyecekler. Ben buna eminim.

ÜST DÜZEY HAZIRLIK MAÇI - MURAT ÖZBOSTAN Maça iyi başlamadık.. Zemin de sentetik olunca top kayıpları fazla oldu. Fenerbahçe ilk dakikaları sahaya ısınmak için harcayınca oyunun kontrolünü bir türlü eline alamadı. Ancak 30'dan sonra vitesi yükseltmeye başladık. Temsilcimiz, arka arkaya fırsatlar yakaladı ve beraberlik golü geldi. İlk yarıda temposu düşük olan Fenerbahçe, becerikli ayakları olmayan rakibi önünde Tadic'in yaptırdığı bir penaltı ile dengeyi kurdu.. Bu bölümün özeti Fenerbahçe için iyi değildi. Ritmi ve baskısı yoktu. Mourinho'nun, Krunic'i ilk 11'de sahaya sürmesi oyuncu için bir şanstı. Ama Bosnalı futbolcu bu güvene karşılık veremedi.. Defansa katkı sunmadı, hücumdaki bağlantıları da kuramadı. Roller ikinci yarı değişmişti, biz erken golü bulduk.. Yine golün kahramanı Tadic'ti.. Dün Fenerbahçe'de topu ayağına aldığı zaman fark ve heyecan yaratan bir adamdı.

Maç bir Fenerbahçe bir Lugano'ya dönmeye başladığı anlarda golü de yedik. Üçlü savunmaya geçen Mattia Croci-Torti iki kanat bekini ileri yolladı ve Fenerbahçe golü yedi. Ama arada fark vardı. F.Bahçe çok kaliteli isimlere sahipti. Yılların eskitemediği 38'lik golcü yakaladıkça attı, klasını ve kalitesini sentetik de olsa her sahada sergileyeceğini gösterdi. Ve EURO 2024'ün yıldızı Ferdi'nin "Ben geldim" golü... Mourinho ile ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, İsviçre'de tur kapısını açarken savunma hataları ve verilen pozisyonlar can sıktı. Kadroya katılacak isimler ve sistemin de oturmasıyla oyundaki gelişim yükselecektir. Kısacası; dünkü maç, yeni sezon öncesi üst düzey bir hazırlık sınavı gibiydi.