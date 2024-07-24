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Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Göz alıcı"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 4-3 galip ayrıldı. Jose Mourinho sarı lacivertlilerle ilk resmi maçına çıkarken, kaptan Edin Dzeko attığı 3 golle maça damga vurdu. Spor yazarları Fenerbahçe'ni galibiyetini yorumlarken Jose Mourinho'ya da büyük övgüler geldi. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 09:41 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 09:41
Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

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LİLLE MAÇINI PLANLAYABİLİR - İLKER YAĞCIOĞLU

İlk olarak şunu belirtmek lazım... Fenerbahçe turu geçti. Artık bir sonraki turda oynayacağı Lille maçını planlayabilir.
Oyunun hemen başında Fenerbahçe'nin 1-0 mağlup duruma düşmesi, oyununu olumsuz etkiledi. İlk 45 dakikada hücum anlamında çok etkili bir oyun ortaya koymadılar. oyuna da hükmedemediler. Top daha fazla Lugano'da idi. İlk devrenin son anlarında gelen penaltı golü devre arasında büyük bir ihtimalle Mourinho'nun yaptığı uyarılar ikinci yarıda çok daha iyi bir Fenerbahçe izlememizi sağladı. Oyunu rakip sahaya yığan ve sürekli gol atmayı düşünün bir Fenerbahçe izledik.


Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

Sezonun ilk resmi maçı, dolayısıyla bütün takımlar gibi Fenerbahçe de hazırlık aşamasında. Hem bireysel hem de takım anlamında Fenerbahçe'nin istenilen seviyey gelmesi için zamana ihtiyacı var. Dün gece en çok dikkat çeken oyuncular hat-trick yapan Dzeko idi.
"Ben bu takımın birinci santroforyum. Kimi alırsanız alın" der gibiydi. Szymanski de çok çalıştı. Gecenin yıldızı kenardaki davranışlarıyla Mourinho'ydu.
Poretkizli hocanın çok yüksek motivasyona sahip olduğunu gördük.
Ferdi ön bölgede oynatan Mourinho'nun bunu bu maçlık mı yaptığı merak ediyorum.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

TECRÜBESİYLE KAZANDI - OKTAY DERELİOĞLU

Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına hiçbir yeni futbolcuyla başlamadı.
Jose Mourinho'nun maça Krunic ile başlamasına şaşırdım çünkü hazırlık maçlarının büyük bölümüne Bartuğ-Fred ikilisiyle çıkmıştı.
Lugano'nun duran toptan bulduğu erken gol, tamamen maçın başında konsantrasyon eksikliğinin sonucuydu.
Zemin Fenerbahçeli futbolcuları oldukça zorladı. Oyuncuların top sürmede ve pas yapmada sorunlar yaşadığını gördüm.
Fred ve Szymanski'nin bireysel çabalarıyla attığı iki tehlikeli şutun dışında bir pozisyon üretemeyen Sarı-Lacivertliler, Lugano'lu futbolcunun saçmasapan faulü sayesinde penaltıyı kazandı ve devreye eşitlikle girdi.


Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

İkinci yarının hemen başında Tadic'in nefis pasında gol gelince takım iyice morallendi.
Yenen ikinci gol bireysel bir beceriydi. Szymanski ile Ferdi'nin büyük çabasıyla 2 gol daha bulan Fenerbahçe, maçı tecrübesiyle kazandı.
Rövanş karşılaşması taraftarın önünde yeni transferlerin de takıma katılmasıyla şov şeklinde geçecektir. Taraftar sezona mutlu başlayacaktır.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

KALİTE , TECRÜBE - GÜRCAN BİLGİÇ

Güzel başlayalım konuya; "Şampiyonlar Ligi elemesinde kolay rakip yoktur, doğru skor vardır" diyelim.
Bunu söylemek durumundayız çünkü seyredenlerin hemen hepsi oyundan şikayetçi… Buna oyuncu performanslarını da eklemek mümkün elbette. Krunic'den başlar, Kent'den devam eder, toz kondurulamayan Fred ile de devam edersiniz.
Galibiyet kadar güzel bir halı yoktur. Her şeyi altına koyarsınız. Tadic'in aklı – zekası, Dzeko'nun tecrübesi – kalitesi… Bir anda bütün "Bu nasıl ya" diye başlayan cümleleri alırsınız, çöpe atarsınız.


Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

Fenerbahçe'yi ritimde ve skorda tutan "buji görevi" Symanski'deydi dün akşam. Polonyalı maça ritim ve tempo verdi. Osayi – Tadic işbirliği ile sağ kanattan ilk iki gol geldi. Lugano ilk isabetli şutlarından goller buldu iki yarıda da… Sonrasında Fenerbahçe'nin oyununa uydu, bir şeyler umdu.
Devre kesenlerden konuşsak mı? Kent, Krunic bilindik sıkıntılar aslında. Kadro kalitesine bakarsınız, muhtaç oyuncular da değiller… Ama Fred'in maçın gölgesinde saklanması enteresan. Maça ağırlığını koymasını bekliyorsunuz. Olmadı bu maçta.
Ferdi muhtemelen üç sezon sonra önde oynadı. Attığı golü de yakıştırdı kendisine. Ama bir parantez daha var. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş, ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette… Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette…

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

HOŞ GELDİN - REHA KAPSAL

Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı gözler takımdan daha çok Jose Mourinho'daydı. Büyük bir teknik adam, bunda hiç şüphe yok ama işi zor. Bunun sebebi ise geçen sezon İsmail hoca ile 99 puan toplanılması. İsminiz ne olursa olsun bu durum her antrenör üzerine baskı yaratır. Çünkü beklenti en üst seviyededir.
Temsilcimiz maça iyi başlamadı. İlk 25 dakikada Lugano, sahanın her yerinde baskı uyguladı. Sarı lacivertliler bu presi kıramadı ve Djiku'nun hatasından golü yediler. Daha sonra oyunu dengeleyip goller kaçırdılar. Tam devre biterken Dzeko'nun penaltısı ilaç gibi geldi.
Sahada görünen en temel sıkıntılar şunlardı: Zaman zaman topla çıkarken zorlandılar. Oyun hareketliliği iyi değildi, topa ritim veremediler. Bu da çabuk oyunu etkiledi. Sahayı genişliğine kullanmadılar.


Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

Yenilen üç gol de bireysel hatalardan geldi. Bu kadar ucuz top kayıpları yapılmaz. Mourinho bunun önlemini almalı.
Fenerbahçe Samuel ve Tadic ile sağ taraftan iyi hücum kombinasyonları yaparak maçı çözdü. Dzeko attığı 3 golle 'Ben buradayım' dedi, meydan okudu. Mourinho yaptığı yerinde ve doğru oyuncu değişiklikleriyle ilk resmi maçta farkını gösterdi.
Futbolcular, yeni hocaları Jose Mourinho'ya galibiyetle 'Hoş geldin' dedi.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

MOU'NUN FENER'İ - EMRE BOL

Maç başlangıcı Fenerbahçe adına felaketti. Özellikle ilk 20 dakika bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık. Bağlantı problemleri, yapılan fazlaca pas hataları gereksiz yere Lugano takımını yüreklendirdi. Oysa İsviçre ekibi inanın rakibimiz olamaz. Mourinho dışında yeni transferi olmayan geçen sezonun Fenerbahçe'sinin nasıl yeni taktikle sahada olacağını merak ediyordum. Sarı-lacivertlilerin en tehlikeli bölgesi olan sol kanat, Ryan Kent'in etkisiz oyunuyla işlemez hale gelmiş. Ben Kent'in bu takımda alternatif dahi olamayacağını düşünüyorum. Buna karşın kanat değiştiren Tadiç o bölgeyi de Osayi-Samuel ile felç etti. Geçen yıl Ferdi'yi bu sezonda Osayi'yi uçuracak gibi görünüyor. Öğrete öğrete devam ediyor Fenerbahçe kariyerine… Vallahi helal olsun.


Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

Dzeko'nun ekonomik kullanılması gerektiğini her zaman söyledim. Sezon başlarından belli bir süreye kadar inanılmaz oynuyor. Ama sonrasında düşüyor. Bu da çok normal. Artık belli bir yaşa geldi. En-Nesyri bu anlamda onu çok rahatlatacak. Mourinho'nun gittiği her takımda ilk eline aldığı konu hep savunma olmuştur. Ama görünen o ki kolay gol yeme hastalığı devam ediyor. Lugano takımı belki atamadı fakat daha denk bir rakip affetmez. Portekizli hoca çok tecrübeli. Mutlaka bu sıkıntıları görüyordur. İlk ön eleme turunu eski Fenerbahçe rahatlıkla geçti. Transferler gelip yeni Fenerbahçe sahaya çıktığında bakalım neler olacak? Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon çok güzel maçlar izleyecekler. Ben buna eminim.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

ÜST DÜZEY HAZIRLIK MAÇI - MURAT ÖZBOSTAN

Maça iyi başlamadık.. Zemin de sentetik olunca top kayıpları fazla oldu. Fenerbahçe ilk dakikaları sahaya ısınmak için harcayınca oyunun kontrolünü bir türlü eline alamadı. Ancak 30'dan sonra vitesi yükseltmeye başladık. Temsilcimiz, arka arkaya fırsatlar yakaladı ve beraberlik golü geldi. İlk yarıda temposu düşük olan Fenerbahçe, becerikli ayakları olmayan rakibi önünde Tadic'in yaptırdığı bir penaltı ile dengeyi kurdu.. Bu bölümün özeti Fenerbahçe için iyi değildi. Ritmi ve baskısı yoktu. Mourinho'nun, Krunic'i ilk 11'de sahaya sürmesi oyuncu için bir şanstı. Ama Bosnalı futbolcu bu güvene karşılık veremedi.. Defansa katkı sunmadı, hücumdaki bağlantıları da kuramadı. Roller ikinci yarı değişmişti, biz erken golü bulduk.. Yine golün kahramanı Tadic'ti.. Dün Fenerbahçe'de topu ayağına aldığı zaman fark ve heyecan yaratan bir adamdı.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

Maç bir Fenerbahçe bir Lugano'ya dönmeye başladığı anlarda golü de yedik. Üçlü savunmaya geçen Mattia Croci-Torti iki kanat bekini ileri yolladı ve Fenerbahçe golü yedi. Ama arada fark vardı. F.Bahçe çok kaliteli isimlere sahipti. Yılların eskitemediği 38'lik golcü yakaladıkça attı, klasını ve kalitesini sentetik de olsa her sahada sergileyeceğini gösterdi. Ve EURO 2024'ün yıldızı Ferdi'nin "Ben geldim" golü... Mourinho ile ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, İsviçre'de tur kapısını açarken savunma hataları ve verilen pozisyonlar can sıktı. Kadroya katılacak isimler ve sistemin de oturmasıyla oyundaki gelişim yükselecektir. Kısacası; dünkü maç, yeni sezon öncesi üst düzey bir hazırlık sınavı gibiydi.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

HAMLELERİ GÖZ ALICI - LEVENT TÜZEMEN

Dzeko'nun çalışkanlığı, takipçiliği ve golcülüğü, Szymanski'nin bıkmadan usanmadan Lugano savunmasına yaptığı ön alan baskısı, Oosterwolde-Osayi ikilisinin etkili kanat bindirmeleri, Tadic'in teknik kalitesi ve oyun zekası ile birleşince F.Bahçe kazanmakta zorlanmadı. Lugano için İstanbul'a gelmek artık sadece turistik seyahat olur. Hiperaktif görüntü çizmesine rağmen İsviçre takımının kadro kalitesi F.Bahçe'nin oyun gücüne, yetenekli ayaklarına kafa tutacak kapasitede asla değil.
El Wafi'nin attığı erken gol sonrası Lugano'nun ilk 25 dakikada topa daha çok sahip olması tedirginlik yarattı ve F.Bahçeli oyuncular bu sürede suni zemine uyum sağlamakta zorlandı. Suni zeminin maç öncesi ıslatılması başta Fred olmak üzere bazı Fenerbahçeli oyuncuların zemin yüzünden kaymasına ve fazlasıyla top kaybı yapmasına neden oldu. 30. dakikadan sonra Fred'in etkili şutu, Szymanski'nin direkten dönen vuruşu Fenerbahçe'nin oyuna hakim olacağının işaretiydi.


Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

Gecenin yıldızı, etkili paslarıyla ve oyun zekasıyla ışıl ışıl parlayan Tadic oldu. Geçen sezon bir maç bile sağ kanatta görev yapmayan Tadic'i hocası Mourinho'nun sağa çekmesi F.Bahçe'ye hücum zenginliği, goller ve galibiyet getirdi. Aldığı akıl dolu penaltının yanı sıra Tadic'in, kaptan Dzeko'ya attırdığı gol kalite kokuyordu. Mourinho'nun, rakibin üçlü savunmaya geçtikten sonra yaptığı oyuncu ve taktik hamleler göz alıcıydı.
Görünen o ki Mourinho'nun yarattığı rekabet ortamı, oyuncuların performanslarını ön plana çıkaracak. Portekizli hocanın goller sonrası yaptığı sevinç gösterisi, Kadıköy'de taraftarı coşturacaktır.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

GERÇEK BİR OYUN LİDERİ - ALİ GÜLTİKEN

Sentetik zemin bu seviyelerin işi değil. Maçın başında Fenerbahçe'nin oyununu bozdu. Bir yandan zemine alışırken, bir yandan da rakibi tartmaya çalışırken Fenerbahçe, kalesinde golü erken gördü. Bu bocalama süresi 20 dakika sürse de sonrasında aslına dönen Fenerbahçe, sezonu bitirdiği noktaya yakın bir şekilde maçı da sonuçlandırdı. Deplasmanda dört gol bulabilmek önemli bir iş. Kadro geçen sezonun devamı olsa da yeni bir teknik adam, yeni bir oyun felsefesi ve zorlu saha şartları, F.Bahçe'nin istediği oyun başlangıcını biraz geciktirse de Lugano'da akşam arzu edilen şekilde bitti.


Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

Dzeko çok önemli bir futbolcu. Büyük bir oyun lideri. Kendi yetenekleriyle takımın futbol seviyesini yükseltiyor. Dün akşam attığı 3 golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi için bir adım öteye taşıdı. Geçen sezon muazzam bir Dzeko performansı izledik. Aynı konsantrasyonla bunu bu sezona da taşıyabilmesi büyük bir oyun lideri olarak onu tarif etmek için yeterli. Atılan gollerin yanında, yenilen gollerin de mutlaka analizi yapılacaktır. Daha fazla savunma hatası bu seviyelerin olmazsa olmazı. Mourinho, önceliği doğru savunma olan bir teknik adam. İşin bu tarafını doğal olarak mutlaka daha fazla geliştirmek isteyecektir. Fenerbahçe geçen sene çok başarılı bir süreç yaşadı. Bu galibiyet de kadro kalitesini hem F.Bahçe hem de futbol camiasına göstermesi açısından önemliydi. Mourinho'nun, gerçek bir test olarak bu seviyede oyuncularını daha iyi tanıyabildiği bir akşam oldu.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

KALDIKLARI YERDEN DEVAM - GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

2024-2025 sezonu Fenerbahçe için resmen başladı. Hazırlık maçları göze alındığında Mourinho'nun Lugano karşısında sahaya süreceği 11 netti. Ancak hoca akıllardaki 11'den tek değişiklik yaparak Bartuğ yerine Krunic'i oynattı.

Bu ikili arasındaki fark neydi? Bartuğ derin oyun kurucu rolünü iyi oynar ancak temassızdır. Krunic ise hem temassız hem de oyun kuramaz... Fred de özellikle ilk 25-30 dakikada partnerine uyum sağladı ve Fenerbahçe hem geriden oyun kuramadı hem de basit pas hatalarıyla rakip ataklara davetiye çıkardı.

Maçın başında da Fenerbahçe için klasikleşen olay yeni sezonda da yüzünü gösterdi ve kaleye gelen ilk top gol oldu. 45'in sonlarına doğru Tadic önderliğinde toparlanan Fenerbahçe, penaltıyla eşitliği sağlarken ikinci yarının başında yine Tadic-Dzeko iş birliğiyle öne geçti. Ardından maçın tamamı çıkarken yapılan top kayıpları ve buna bağlı olarak atılan karşılıklı gollerle geçti.

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

Lugano'nun 3'lüye dönmesinin ardından Ferdi'yi sahaya süren Jose Mourinho; rakip teknik adamı, spikeri, yorumcuyu ve izleyenleri şaşırtmayı başardı. Ferdi'yi top rakipteyken 5'linin solunda, top bizdeyken ise sol içte gördük. Attığı golle de yine klasını göstermeyi başardı.

Fenerbahçe, Lugano deplasmanından istediğini alarak dönmüş oldu. Rövanş maçında Krunic yerine İsmail, Kent yerine de Maximin'in forma giyeceği düşünülünce, gözler şimdiden Lille eşleşmesine çevrildi...

Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı

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