Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Göz alıcı"

Gecenin yıldızı, etkili paslarıyla ve oyun zekasıyla ışıl ışıl parlayan Tadic oldu. Geçen sezon bir maç bile sağ kanatta görev yapmayan Tadic'i hocası Mourinho'nun sağa çekmesi F.Bahçe'ye hücum zenginliği, goller ve galibiyet getirdi. Aldığı akıl dolu penaltının yanı sıra Tadic'in, kaptan Dzeko'ya attırdığı gol kalite kokuyordu. Mourinho'nun, rakibin üçlü savunmaya geçtikten sonra yaptığı oyuncu ve taktik hamleler göz alıcıydı.
Görünen o ki Mourinho'nun yarattığı rekabet ortamı, oyuncuların performanslarını ön plana çıkaracak. Portekizli hocanın goller sonrası yaptığı sevinç gösterisi, Kadıköy'de taraftarı coşturacaktır.
GERÇEK BİR OYUN LİDERİ - ALİ GÜLTİKEN
Sentetik zemin bu seviyelerin işi değil. Maçın başında Fenerbahçe'nin oyununu bozdu. Bir yandan zemine alışırken, bir yandan da rakibi tartmaya çalışırken Fenerbahçe, kalesinde golü erken gördü. Bu bocalama süresi 20 dakika sürse de sonrasında aslına dönen Fenerbahçe, sezonu bitirdiği noktaya yakın bir şekilde maçı da sonuçlandırdı. Deplasmanda dört gol bulabilmek önemli bir iş. Kadro geçen sezonun devamı olsa da yeni bir teknik adam, yeni bir oyun felsefesi ve zorlu saha şartları, F.Bahçe'nin istediği oyun başlangıcını biraz geciktirse de Lugano'da akşam arzu edilen şekilde bitti.
Dzeko çok önemli bir futbolcu. Büyük bir oyun lideri. Kendi yetenekleriyle takımın futbol seviyesini yükseltiyor. Dün akşam attığı 3 golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi için bir adım öteye taşıdı. Geçen sezon muazzam bir Dzeko performansı izledik. Aynı konsantrasyonla bunu bu sezona da taşıyabilmesi büyük bir oyun lideri olarak onu tarif etmek için yeterli. Atılan gollerin yanında, yenilen gollerin de mutlaka analizi yapılacaktır. Daha fazla savunma hatası bu seviyelerin olmazsa olmazı. Mourinho, önceliği doğru savunma olan bir teknik adam. İşin bu tarafını doğal olarak mutlaka daha fazla geliştirmek isteyecektir. Fenerbahçe geçen sene çok başarılı bir süreç yaşadı. Bu galibiyet de kadro kalitesini hem F.Bahçe hem de futbol camiasına göstermesi açısından önemliydi. Mourinho'nun, gerçek bir test olarak bu seviyede oyuncularını daha iyi tanıyabildiği bir akşam oldu.
KALDIKLARI YERDEN DEVAM - GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
2024-2025 sezonu Fenerbahçe için resmen başladı. Hazırlık maçları göze alındığında Mourinho'nun Lugano karşısında sahaya süreceği 11 netti. Ancak hoca akıllardaki 11'den tek değişiklik yaparak Bartuğ yerine Krunic'i oynattı.
Bu ikili arasındaki fark neydi? Bartuğ derin oyun kurucu rolünü iyi oynar ancak temassızdır. Krunic ise hem temassız hem de oyun kuramaz... Fred de özellikle ilk 25-30 dakikada partnerine uyum sağladı ve Fenerbahçe hem geriden oyun kuramadı hem de basit pas hatalarıyla rakip ataklara davetiye çıkardı.
Maçın başında da Fenerbahçe için klasikleşen olay yeni sezonda da yüzünü gösterdi ve kaleye gelen ilk top gol oldu. 45'in sonlarına doğru Tadic önderliğinde toparlanan Fenerbahçe, penaltıyla eşitliği sağlarken ikinci yarının başında yine Tadic-Dzeko iş birliğiyle öne geçti. Ardından maçın tamamı çıkarken yapılan top kayıpları ve buna bağlı olarak atılan karşılıklı gollerle geçti.
Lugano'nun 3'lüye dönmesinin ardından Ferdi'yi sahaya süren Jose Mourinho; rakip teknik adamı, spikeri, yorumcuyu ve izleyenleri şaşırtmayı başardı. Ferdi'yi top rakipteyken 5'linin solunda, top bizdeyken ise sol içte gördük. Attığı golle de yine klasını göstermeyi başardı.
Fenerbahçe, Lugano deplasmanından istediğini alarak dönmüş oldu. Rövanş maçında Krunic yerine İsmail, Kent yerine de Maximin'in forma giyeceği düşünülünce, gözler şimdiden Lille eşleşmesine çevrildi...