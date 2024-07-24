Stefan Savic’in Trabzon’a geliş saati belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeni sezon öncesi birçok ismi kadrosuna katan bordo mavililer, dünyaca ünlü yıldız Stefan Savic'in de transferinde mutlu sona ulaştı.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeni sezon öncesi birçok ismi kadrosuna katan bordo mavililer, dünyaca ünlü yıldız Stefan Savic'in de transferinde mutlu sona ulaştı.
GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
Karadağlı stoper, resmi sözleşmeye imza atmak için saat 18.30'da Trabzon'da olacak...