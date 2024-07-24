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Stefan Savic'in Trabzon'a geliş saati belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi birçok ismi kadrosuna katan bordo mavililer, dünyaca ünlü yıldız Stefan Savic'in de transferinde mutlu sona ulaştı. Karadağlı stoper, resmi sözleşmeye imza atmak için saat 18.30'da Trabzon'da olacak...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 12:38 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 12:43
Stefan Savic’in Trabzon’a geliş saati belli oldu!

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeni sezon öncesi birçok ismi kadrosuna katan bordo mavililer, dünyaca ünlü yıldız Stefan Savic'in de transferinde mutlu sona ulaştı.

Stefan Savic, Atletico Madrid'in efsaneleri arasında yer alıyor.Stefan Savic, Atletico Madrid'in efsaneleri arasında yer alıyor.
GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Karadağlı stoper, resmi sözleşmeye imza atmak için saat 18.30'da Trabzon'da olacak...

Trabzonsporda 5 transfer daha yolda! Bombalar peş peşe patlayacak...Trabzonsporda 5 transfer daha yolda! Bombalar peş peşe patlayacak...
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